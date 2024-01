Adrián Di Monte acepta que sí le fue infiel a su exesposa, Sandra Itzel; ella responde

En septiembre del año pasado, Sandra Itzel hizo una serie de declaraciones en las que acusó a su exesposo, Adrián Di Monte, de presuntamente haberla violentado de forma física y psicológica durante su matrimonio de 10 años.

Mediante diversas historias para Instagram, la actriz no solo relató las agresiones que habría sufrido por parte del cubano, sino que también mostró algunas pruebas de las presuntas infidelidades del actor.

Desde que expuso su historia, la también exparticipante de Bake off México no ha dudado en hablar sobre lo que habría vivido durante su relación con Adrián. La más reciente declaración que dio fue en el pódcast Un tal Fredo, donde rompió en llanto y dijo que su ex controlaba hasta el papel de baño que usaba.

“Fue encontrarme conversaciones con su exnovia diciendo que yo solo me casé por los papeles, encontrar conversaciones diciendo que mi mamá era una bruja, que yo era una ladilla y que incluso me dejaba llamarme así” Sandra Itzel

Por otra parte, Di Monte ha dicho en diversas ocasiones que su matrimonio estuvo lleno de “momentos tóxicos”, pero que también hubo cosas maravillosas.

En medio de todo esto, el actor se sincera y reconoce que cometió muchos errores durante su unión con la influencer, entre los que se incluye una infidelidad.

Captura de pantalla: Las estrellas

Adrián Di Monte reconoce haber sido infiel

Durante un reciente encuentro para Venga la Alegría, el actor de Televisa señaló que los últimos años de su relación con la también cantante se tornó “tóxica” y explicó que no la dejó en su momento porque había una cierta codependencia.

“Se convirtió en una relación codependiente, tóxica, de que ‘quiero estar a tu lado, aunque ya no somos compatibles’. Había un estira y encoge. Fue falta de decisión de mi parte, de poner las cosas en claro y decir tajantemente ‘no te quiero lastimar, pero entendamos que ya no somos”. Adrián Di Monte

Si bien reconoció haber cometido sus “errores”, aseguró que no es el “monstruo” que describe su expareja: “Sí fui infiel, pero no soy un monstruo. (Solo) hubo discusiones ¿Qué pareja no tiene discusiones?”, dijo.

Para finalizar, expresó que su único deseo es dejar toda esta polémica en el pasado: “El problema fue de los dos. Yo no tengo problemas en reconocer mis errores”, concluyó.

Sandra Itzel responde a las declaraciones de Adrián Di Monte

A través de Instagram, Sandra Itzel les exigió a los medios que no se le diera “foco“ a un “narcisista” que solo se ha dedicado a decir “mentiras” sobre ella. Incluso, subió más evidencias del presunto maltrato que vivió a su lado y aclaró que ella fue quien, desde un principio, ha buscado dejar su relación en el pasado.

“¿Niegas haberme violentado? ¿Tienes el cinismo de negarlo? En lugar de pedir perdón y seguir con tu vida, porque nadie se mete contigo. Ya tienes a tu amante metida en tu casa ¿Qué quieres de mí? Esas pruebas van desde el año 2014 hasta las últimas veces que hablamos. A la fecha, sigues amenazándome a través de tus abogados”, expresó.

