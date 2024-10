Adrián Marcelo defiende su “humor negro” y afirma no ser culpable de la polémica que su “comedia” cause

Adrián Marcelo y su polémica participación en ‘La casa de los famosos México’ siguen generando mucha controversia. Algo que dio mucho de qué hablar durante su estancia fueron ciertos comentarios que muchos consideraron como “denigrantes” y “misóginos”.

La única en confrontarlo por esta situación fue Gala Montes. Semanas antes de la gran final, la actriz acusó al regiomontano de haberla “violentado” desde que inició el show. Por supuesto, él negó este señalamiento y se enfrascó en una fuerte discusión con la joven, causándole un “colapso mental”.

Tan solo horas después de este pleito, Marcelo decidió abandonar el show y se negó a presentarse a las galas, pese a que, según Rosa María Nogueron, productora del concurso, las cosas con él acabaron en “buenos términos”. A la par de ello, varios anunciantes salieron del programa con comunicados que indicaban que sus códigos de valores no apoyan la violencia.

Toda esta situación desató un intenso debate en redes sociales. Algunos consideraron que la salida de Adrián había sido “injusta”, mientras que otros se sintieron aliviados de que una persona “tan violenta” ya no estuviera en la televisión, argumentando que solo daba un “mal ejemplo” a los televidentes.

Recordemos que, tras el abandono de Adrián Marcelo, Beba Montes, hermana de Gala, mencionó que había recibido amenazas, supuestamente, por parte de los fans del influencer. Aunado a esto, se viralizó unas imágenes de un gimnasio en el que tenían pegadas las fotos de la actriz en los sacos de boxeo.

Muchos han responsabilizado al creador de contenido por ello, afirmando que su “humor negro” incentivó a ciertos fans a “violentar” a Gala y su hermana.

Adrián Marcelo defiende el humor negro

A raíz de todo esto, Adrián Marcelo, a través de una entrevista para el canal de YouTube ‘Conversaciones’, mencionó que el humor negro no era “responsable” de las acciones de los demás, por lo que le parecía injusto que ahora la gente quisiera “censurarlo”.

Adrián Marcelo “No están relacionados, ni en la forma más indirecta, con que existan personas como yo que decimos o hacemos humor ácido. Las problemáticas tienen que ver, muchas veces, con señoras que se estuvieron pronunciando y trasladándonos la energía a nosotros”.

Y añadió: “Las atrocidades existen, y lo voy a decir hasta que me canse en este espacio, porque hay madres y padres que no hacen lo que les toca. Nadie que cometa un crimen, lo hizo porque vio un especial de comedia o por ver a un ca… en un reality”

La postura de Adrián Marcelo generó aún más polémica en redes sociales. Mientras que algunos usuarios lo respaldaron, otros señalaron que, al ser una figura pública, es un “referente” para las generaciones actuales.

Los feminicidios vienen por problematicas directamente dentro del hogar, pero tú comedia o tu humor negro lo fomenta, deja de victimizarte, no seas llorón y acepta las consecuencias y lo que te toca.#AdrianMarcelo #GalaMontes pic.twitter.com/gNYqzFLPuA — Bimbo! ✨ (@IramTrejo168388) October 14, 2024

Adrián Marcelo arremete contra Gala Montes

Luego de que Gala Montes subiera un meme haciendo mofa por la forma en la que Adrián Marcelo continuaba hablando de ella, el regiomontano señaló que, en su momento, ella estuvo “atacándolo” y aseguró que no pararía de arremeter en su contra, por lo que le aconsejó “bloquearlo de todos lados”.

“Acá, no hay una ‘Jefa’ que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Aca afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulg.4r que eres cada que se me antoje. Bloquea todo lo que tenga qué ver conmigo porque lo que no gané lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de c4.g4da”, expresó.

