Tras semanas de preocupación y especulaciones sobre su estado de salud, Alex Fernández reapareció con una inesperada noticia. El cantante confirmó que se alejará de México por varias semanas para enfrentar un desafío clave en su carrera, una decisión que también traerá momentos muy especiales junto a su familia.

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Alex Fernández anunció que estará fuera de México



¿Por qué Alex Fernández se va de México después de su hospitalización?

Luego de semanas en las que su estado de salud generó preocupación entre sus seguidores, Alex Fernández confirmó que dejará México temporalmente para enfocarse en uno de los proyectos más importantes de su carrera artística.

El intérprete de música ranchera reveló que viajará a España como parte de su gira “Mi sangre tour”, una serie de conciertos que lo llevará por algunas de las ciudades más importantes del país europeo.

En entrevista con Ventaneando, el hijo de Alejandro Fernández compartió su entusiasmo por esta nueva etapa profesional: “Esta es la más grande. Son 12 fechas que vamos a hacer ahorita y vamos a las ciudades más importantes de España. Obviamente, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada, Mallorca. Sí estamos muy contentos de poder estar yendo a la madre patria otra vez”.

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Alex Fernández reveló que algunos integrantes de su familia lo acompañarán durante parte de su aventura por Europa.



¿Cuántas fechas tendrá la gira de Alex Fernández en España?

La gira de Alex Fernández por España contempla un total de 12 presentaciones, convirtiéndose en uno de los recorridos internacionales más amplios que ha realizado hasta ahora como solista.

El cantante recorrerá escenarios en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada y Mallorca, donde buscará seguir fortaleciendo su presencia dentro de la música regional mexicana fuera del país.

Para Alex Fernández, este tour representa una oportunidad de seguir construyendo una identidad propia dentro de una de las familias más importantes de la música mexicana, heredero del legado de Vicente Fernández y Alejandro Fernández.

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Además de su gira internacional, Alex Fernández ya trabaja en nuevos proyectos y prepara un posible disco ranchero.



¿Quién acompañará a Alex Fernández durante su gira por España?

Aunque permanecerá lejos de México durante varias semanas, Alex Fernández no estará completamente solo durante esta experiencia internacional.

El cantante explicó que su esposa, Alexia Hernández, lo acompañará durante la primera parte del viaje, aunque después regresará a México para continuar al cuidado de sus hijas.

“Alexia me va a acompañar una semana y media y se regresa justamente para estar con los bebés porque vamos a estar casi un mes. Mi mamá nos va a caer también allá. Llega como dos semanas después y se queda dos semanas para terminar la gira”, contó el artista.

Alex Fernández es hijo de Alejandro Fernández / Mezcalent

¿Alex Fernández recordará a Vicente Fernández durante su gira por España?

Uno de los momentos más significativos de este viaje será el 12 de diciembre, fecha en la que se conmemorará el quinto aniversario luctuoso de Vicente Fernández, abuelo del intérprete y una de las figuras más importantes de la música ranchera mexicana.

Alex llegará a esa fecha mientras se encuentra de gira, pero aseguró que siente la presencia de su abuelo en cada paso de su carrera. El cantante también dejó ver que mantiene muy vivo el recuerdo del llamado ‘Charro de Huentitán’.

“El 12 llegamos. Entonces sí se pasa de volada el tiempo pero pues bueno, yo siempre siento que que está conmigo, mi abuelo me acompaña en todos lados, en todo momento este y siempre lo siento presente conmigo”. Alex Fernández