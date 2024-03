Alexa Hoffman comparte pruebas, Poncho de Nigris retó a Serrath y más en el top de chismes de la semana

Como es una costumbre, cada semana te compartimos el top de chismes, con lo más relevante y destacado en el mundo de los espectáculos en los últimos días.

1-Un actor de ‘Salvando al soldado Pérez’ es detenido acusado de h0m1cidio

El 2 de marzo pasado, se informó que Víctor ‘N’, el actor que interpretó al soldado Pérez, cuando era niño, fue detenido en la Ciudad de México bajo sospecha de haber causado la muerte de un guardia de seguridad en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Según lo reportado por Carlos Jiménez ‘C4’ en sus redes sociales, el actor fue arrestado después de verse involucrado en una pelea con un vigilante en la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al parecer, Víctor ‘N’ disparó contra la víctima e intentó deshacerse del arma arrojándola a una coladera. El caso se mantiene en investigación.

2- Carín León, acusado de “promover” el consumo de sustancias ilícitas tras polémico comentario en concierto. ¡Quería perico el Huitlacoche!

Carín León dio de qué hablar por un polémico comentario que hizo durante una presentación que realizó durante el pasado fin de semana en Hermosillo, Sonora.

Previo a cantar uno de sus éxitos, el intérprete de La boda del Huitlacoche mencionó que los artistas no eran “ejemplo de nadie”, pues su única labor es hacer música, y admitió que, en ese momento, le daban ganas de un “perico”, es decir, consumir c0c41n4.

Como era natural, estas palabras causaron revuelo en redes sociales,pues culparon al cantante de promover el consumo de sustancias ilícitas, pese a que Carín se mostró orgulloso de sus palabras en ese momento.

Carin León en concierto / Instagram: @carinleonoficial

León no se quedó callado respecto a esta polémica y días después ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por sus declaraciones en Hermosillo, Sonora y reconoció que su comentario estuvo “fuera de lugar”.

Aseguran que el mensaje que dio ayer no fue el adecuado y coinciden que no debería fomentar el consumo de “drogas”#CarinLeon #Hermosillo #Información pic.twitter.com/UpL0V4wuD0 — Isabel López Brasil (@Isa_lopezbrasil) March 4, 2024

3-Poncho de Nigris reta a Serrath a que exponga los audios de su supuesta infidelidad ¡Ella reacciona!

Poncho de Nigris volvió a retomar la polémica luego de que retó a Serrath para que sacara los audios que tanto pregona en redes sociales. Asegura que no existen pruebas de que él fue infiel. ¡Insistió en que se quieren colgar de su fama!

Esta semana, Poncho fue invitado al programa Hoy, donde recordó la polémica con Serrath y dijo: “No sabes si es amor o te quieren poner un cuatro para exponerte y eso es lo que yo creo, que es lo que está pasando. Así como anda una también que anda subiendo”.

“Saca los audios, mamacita. Yo autorizo que saques las pruebas. Saca las pruebas. Una cosa es hablar, pero con pruebas”.



Serrath no tardó en responderle a Poncho de Nigris y a través de su cuenta oficial de Instagram publicó algunas capturas de más pruebas de que ellos sí mantuvieron contacto. Incluso, él habría expuesto que “le iban a pegar” por los audios que le envió.

Poncho de Nigris y Serrath video / Facebook: Poncho de Nigris y Serrath

También mostró a sus seguidores que Poncho de Nigris la tiene bloqueada de su cuenta de X.

“¿Así que no me conoces? ¿Dices que no existen conversaciones nuestras De Nigris y todavía te atreves a retarme en los medios? ¿Nos llevábamos bien, no? ¿Para qué mentir?”, dijo.

Hasta el momento, Poncho no ha respondido a las publicaciones de Serrath. Sin embargo, usuarios piden que Serrath suba video de los audios del famoso.

4-Alexa Hoffman comparte pruebas en video de su padre, Héctor ‘N’, respecto a las acusaciones que ella hizo de abuso y corrupción de menores

Alexa Hoffman decidió autorizar a ‘De primera mano’ reproducir pruebas en video en relación con las acusaciones de abuso s3*u4l y la corrupción de menores por parte de su padre, Héctor ’N’, cuando ella era menor de edad. Esto videos forman parte de la carpeta de investigación en curso contra el actor.

‘De primera mano’, se observa a la familia celebrando un intercambio de regalos de Navidad. Cuando llega el turno de Alexa Hoffman para entregar un álbum de fotos que ella misma hizo para su padre, se revela una fotografía en la que se lee: ‘Tú me enseñaste a no usar ropa’.

“Ay, qué padre, ¡mira!, álbum de recuerdos, ay, qué bonito, bravo, qué padre, qué original, mira: ‘Tú me enseñaste a tomar Pepsi’, ‘Tú me enseñaste a sonreír’, qué bonito, uy qué maravilla. ‘Tú me enseñaste a divertirme’, ‘Tú me enseñaste a no usar ropa’. Ay, qué bonito está”, es lo que se dice en el video.

Alexa Hoffman comparte video Héctor N en ‘DPM’ / Captura de pantalla

5-José Emilio reacciona a las advertencias de Ana Bárbara y expone supuestos maltratos de su pareja

En una reciente entrevista con Inés Moreno, José Emilio aseguró que hay pruebas del supuesto maltrato que Ángel Muñoz ejerció en contra de sus hermanos, principalmente con José María, los cuales habrían sido el motivo por el que decidieron alejarse de él.

“Sí hay cosas donde se prueba el trato de Ángel a mis hermanos, de la forma en cómo le hablaba a Chema. Le hablaba muy mal. No es algo que me contara. Es algo que yo lo viví y a mí me impactaba. Cada vez que iba a los Ángeles y Ángel se ponía medio loco y les ponía castigos tipo militar”, expresó.

Durante la conversación, José Emilio sostuvo no tener miedo de una posible demanda por parte de la cantante o su pareja, pues afirma que todo es una “táctica” para meterle “miedo”.

Ana Bárbara aseguró que arreglará este asunto en privado / Instagram: @anabarbaramusic

“Yo hasta no ver una notificación aquí en mi casa, no voy a creer nada. Seguro es una técnica para que me metan miedo y que me quede callado, pero si me demandan por decir la verdad, (es que) estamos viviendo en un mundo loco. No entiendo la razón, porque lo que he dicho es totalmente cierto”, puntualizó.

