Alfredo Adame revela que Dulce fue su gran amor platónico

El fallecimiento de la cantante Dulce ha dejado un gran vacío en la industria del entretenimiento. Con 69 años de edad, la artista brilló en los escenarios gracias a su inconfundible voz y una trayectoria llena de éxitos.

Temas como ‘Tu muñeca’, ‘Déjame volver’, ‘Contigo’ y ‘Lobo’ forman parte de su legado musical, el cual la consolidó como una de las grandes figuras de la música en habla hispana.

Pero más allá de su talento, Dulce también destacó por su belleza y carisma, conquistó corazones a lo largo de su vida. Se sabe que el actor Gonzalo Vega cayó rendido a sus encantos y fue el gran amor de su vida, algo que la propia cantante confirmó en su momento.

Dulce falleció el pasado 25 de diciembre de 2024. / IG: @dulcelacantante

Ahora, tras su partida, ha salido a la luz que Alfredo Adame también quedó cautivado con la belleza por la interprete.

En entrevista con los medios, el polémico conductor y actor, quien está próximo a entrar a ‘La casa de los famosos All-stars’, reveló que Dulce fue su amor platónico desde mucho antes de incursionar en la televisión.

“Era mi amor platónico, me encantaba Dulce. Me fascinaba, cuando yo la veía antes de entrar a la televisión, me encantaba, se me hacía guapísima, decía: ¡Qué bárbaro! Me daban ganas de cortejarla. Era una mujer guapísima, pero sobre todo una gran persona”, confesó Adame.

A pesar de que el destino los llevó a conocerse, el ‘Golden boy’ aseguró que su relación se limitó a una buena amistad y mutua admiración. “No (se dio), nos llevábamos muy bien, nos admirábamos y nos respetábamos”, aclaró.

Sin embargo, Alfredo Adame no se quedó con las ganas de confesarle a Dulce la admiración que le tuvo durante tantos años. “Alguna vez le dije: ‘Eras mi sueño platónico’ y me dijo: ‘Ay, Adame’, y se puso roja”, recordó con nostalgia.

Dulce / IG: @dulcelacantante y Archivo TVNotas

Alfredo Adame, listo para ‘La casa de los famosos All-stars’

Además de recordar a Dulce, Alfredo Adame está listo para enfrentar un nuevo reto en ‘La casa de los famosos All-stars’. A pesar de que en la casa compartirá espacio con figuras con quienes ha tenido diferencias en el pasado, como Lupillo Rivera y Laura Bozzo, el actor asegura que no entrará en busca de confrontaciones.

“Voy a llegar muy mesurado, muy tolerante, haciendo amistad con quien quiera hacer amistad. No le voy a tirar mala onda a nadie. A los hombres no les voy a echar pleito a menos que me ataquen. A las mujeres no les voy a contestar salvo que con lo que me ataquen sea muy delicado y echen mentira”. Alfredo Adame

Sin embargo, también dejó entrever que podría soltar información comprometedora dentro del reality: ‘La casa de los famosos All- stars’ voy a soltar una información de Lupillo que se van a ir de espaldas, pero para mí no significa nada. Es un peladito. Según que me iba a agarrar afuera, y yo lo vi”, comentó.

