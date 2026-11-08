¡Alfredo Olivas al borde de la muerte! El día en que un atentado casi le arrebata la vida, ¿cómo fue? VIDEO

En agosto pasado, la familia del cantante Alfredo Olivas fue víctima de un brutal ataque armado dentro de un restaurante, en el que dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas. Entre las víctimas mortales se encontraba un primo del intérprete.

Este trágico hecho recordó inevitablemente el atentado en el que el propio Alfredo Olivas estuvo a punto de perder la vida, pues recibió varios impactos de arma de fuego durante una presentación.

A más de una década de aquel episodio, el cantante todavía recuerda ese oscuro capítulo de su vida. Pero ¿cómo ocurrió el ataque y de qué manera logró sobrevivir? Te lo contamos.

Leer: Alfredo Olivas: reportan ataque armado contra familiares; hay dos muertos y tres heridos; esto se sabe

Alfredo Olivas. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo y cómo fue el ataque contra Alfredo Olivas que casi le cuesta la vida?

El atentado contra Alfredo Olivas ocurrió durante la madrugada del 28 de febrero del 2015, mientras ofrecía un concierto en un salón.

Mientras el cantante, de entonces 21 años, interpretaba una de sus canciones en el acordeón, comenzaron a escucharse varias detonaciones.

De acuerdo con los reportes de la época, tres hombres que se encontraban entre los asistentes abrieron fuego contra el escenario. Alfredo recibió varios impactos de bala; posteriormente, el propio cantante relató que fueron seis, con lesiones en las piernas, el abdomen y la espalda.

La agresión también alcanzó a tres personas del público, quienes resultaron heridas. Lamentablemente, uno de ellos falleció días después a consecuencia de las lesiones.

Los tres presuntos responsables fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Leer: Alfredo Olivas se despide del escenario: “En definitiva, ¿esto es definitivo?” Así fue su último concierto

¿Cómo logró Alfredo Olivas sobrevivir al atentado que sufrió en 2015?

Alfredo Olivas fue trasladado de emergencia para recibir atención médica. El cantante fue intervenido por el doctor Juan Carlos Ramírez Almaral, quien estuvo al mando de las cirugías que fueron fundamentales para salvarle la vida.

De acuerdo con el propio intérprete, el médico se encontraba celebrando cuando recibió la llamada para atenderlo. A pesar de que estaba fuera de su horario laboral, acudió para atenderlo.

Leer: ¿Alfredo Olivas fue amenazado? El cantante interrumpe concierto tras recibir misterioso regalo en palenque

Alfredo Olivas / Redes sociales

¿Cómo recuerda actualmente Alfredo Olivas el atentado que sufrió hace 11 años?

Recientemente, Alfredo reconoció públicamente al médico y le agradeció por haberlo salvado aquella noche.

Durante una presentación en Guadalajara, lo invitó a subir al escenario y le dedicó su canción ‘El paciente’, canción que compuso inspirado en lo que vivió durante el atentado de 2015, además de palabras de agradecimiento por la gran labor del especialista que le salvó la vida.

“Ese tigre, aquella noche difícil que no fue fatídica gracias a Dios. No le doy un beso porque está muy lejos. Venga para acá, la gente lo quiere conocer”, dijo el cantante al ver al médico.

Recientemente, se ha hablado de que incluso Alfredo Olivas habría sido amenazado en sus presentaciones en varias partes del país.

Leer: ¿Alfredo Olivas está herido? El cantante reaparece en redes y desmiente rumor falso de que sufrió un ataque