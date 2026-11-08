¿Actriz quedó desfigurada tras ataque de perro? Tiene cicatriz en el rostro y denuncia que ya no consigue trabajo

Un acto para proteger a su perro terminó cambiándole la vida. La famosa actriz sufrió una dolorosa lesión en el rostro durante un ataque que ocurrió en cuestión de segundos. Lo más preocupante es que, casi dos años después, las consecuencias siguen presentes y habrían impactado directamente en su futuro profesional.

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¿Cómo ocurrió el ataque de perro que dejó graves heridas en el rostro de Natasha Wilson?

La actriz Natasha Wilson vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando fue atacada por un perro mientras paseaba junto a su bulldog francés en un parque para mascotas de Los Ángeles. De acuerdo con la versión presentada por la intérprete, los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2024 en el West Hollywood Dog Park, cuando otro perro se acercó a su mascota con una actitud agresiva.

Al notar el peligro, Wilson intentó cargar a su bulldog para alejarlo de la situación. Sin embargo, el animal se abalanzó sobre ella y terminó derribándola. Fue durante ese momento cuando recibió una mordedura directamente en el rostro mientras utilizaba las manos y el cuerpo para proteger a su perro del ataque.

Tras el incidente, la actriz fue trasladada al Cedars-Sinai Medical Center, donde recibió atención médica de emergencia, puntos de sutura y tratamiento con antibióticos debido a la gravedad de las heridas. Lo que parecía una recuperación normal terminó convirtiéndose en una batalla mucho más larga de lo esperado.

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¿Qué secuelas le dejó el ataque a Natasha Wilson y por qué ya no consigue trabajo?

Natasha Wilson asegura que las consecuencias del ataque no desaparecieron con el paso de los meses y que todavía sigue enfrentando problemas derivados de aquella agresión. Según los documentos judiciales, la mordedura afectó la zona ubicada sobre la ceja derecha, dejando una cicatriz permanente que modificó parte de la apariencia de su rostro.

La actriz también reportó alteraciones en el crecimiento del cabello alrededor de la herida, así como problemas en la movilidad de la ceja afectada. De acuerdo con su versión, estas secuelas han complicado su trabajo frente a las cámaras y reducido las oportunidades laborales que anteriormente recibía dentro de la industria.

Wilson sostiene que los cambios físicos provocados por el ataque han tenido un impacto significativo en su carrera, situación especialmente delicada debido a que su imagen forma parte fundamental de su profesión.

Además, médicos le habrían informado que podría requerir una cirugía de revisión de cicatrices y otros tratamientos especializados para corregir parte de los daños que aún presenta. Por esta razón, la actriz afirma que no solo perdió confianza en su apariencia, sino también importantes oportunidades profesionales.

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¿Natasha Wilson demandó al dueño del perro tras el ataque?

Ante las secuelas físicas y económicas que asegura haber sufrido, Natasha Wilson decidió emprender acciones legales contra Gregory Marcel, propietario del perro involucrado en el incidente.

La actriz busca una compensación por gastos médicos, tratamientos futuros y por los ingresos que afirma haber dejado de percibir debido a las consecuencias del ataque. Entre los argumentos presentados en la demanda destaca que las lesiones afectaron directamente su capacidad para desempeñar actividades relacionadas con su carrera artística.

Wilson sostiene que la agresión no solo le dejó marcas visibles, sino también pérdidas económicas derivadas de la disminución de oportunidades laborales. Mientras el proceso legal continúa, la actriz espera obtener una resolución favorable que la ayude a cubrir los tratamientos que aún necesita.

¿Quién es Natasha Wilson y cuáles son sus proyectos más conocidos?

Natasha Wilson es una actriz británica que ha construido una sólida carrera en televisión durante los últimos años. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra su participación en la serie The Larkins, una producción que le permitió ganar popularidad entre el público internacional.

También ha formado parte de proyectos televisivos como Brassic y Call the Midwife, dos de las producciones más exitosas de la televisión británica reciente.

Gracias a estos trabajos, Wilson logró posicionarse como una de las actrices jóvenes con mayor proyección dentro de la industria audiovisual del Reino Unido.