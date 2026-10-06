Detienen a famosa actriz y conductora por presunto fraude y supuesto vínculo con una famosa secta

Una actriz y conductora que durante años construyó una carrera en México se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Las autoridades confirmaron su detención en Perú por una investigación que enfrenta en territorio mexicano, pero eso no es todo. Tras darse a conocer la noticia, también volvió a mencionarse una relación que tuvo en el pasado con una organización que generó controversia internacional. Su caso ya está dando mucho de qué hablar.

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Actriz.png / Canva

¿Quién es la actriz María C.C. detenida en Perú por presunto fraude?

La actriz María C.C., nacida en Argentina y radicada en México desde hace varios años, fue detenida en Perú luego de ser requerida por autoridades mexicanas. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la también conductora enfrenta una investigación por el presunto delito de fraude genérico.

Las autoridades localizaron a la famosa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, donde fue asegurada para iniciar el proceso correspondiente y su posterior traslado a México.

Además de su trabajo en la actuación, María C.C. estudió arquitectura y durante gran parte de su trayectoria se ha dedicado a procesos terapéuticos y actividades relacionadas con el desarrollo personal. La argentina también desarrolló proyectos como conductora y figura pública, lo que le permitió ganar reconocimiento dentro del medio del espectáculo.

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¿Por qué detuvieron a María C.C. en Perú?

La detención de María C.C. se realizó como parte de un trabajo coordinado entre autoridades mexicanas y peruanas. Según la Fiscalía de Querétaro, la actriz contaba con una orden de aprehensión vigente derivada de una investigación por fraude genérico.

A través de redes sociales, la dependencia informó: “Sinergia Internacional permite la detención en Perú de María “N”, requerida en Querétaro por fraude genérico. A solicitud de esta Fiscalía, contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja para su localización internacional”.

La actriz fue ubicada en Perú y posteriormente detenida para dar seguimiento al proceso legal solicitado por las autoridades mexicanas. Por ahora, se espera que sea trasladada a México para quedar a disposición de la autoridad competente que lleva el caso.

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🌎🤝 Sinergia Internacional permite la detención en Perú de María “N”, requerida en Querétaro por fraude genérico. A solicitud de esta Fiscalía, contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja para su localización internacional. ⚖️ La coordinación entre autoridades permite que la justicia trascienda fronteras. — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) October 5, 2026

¿Qué relación tuvo María C.C. con NXIVM?

Tras darse a conocer la detención de la actriz, varios usuarios recordaron que años atrás su nombre fue relacionado con NXIVM, organización que estuvo envuelta en una fuerte controversia internacional. En 2017 se informó que María C.C. participó en programas vinculados con Executive Success Programs (ESP), filial que operaba en México y que estaba relacionada con NXIVM.

En aquel entonces, la actriz habló públicamente de su experiencia y expresó comentarios positivos sobre dichos cursos: “ESP me ha generado un montón de efectos y un impacto impresionante y precioso en todo lo que me rodea, he visto como nada más yo he logrado tener una vida mucho más libre y armónica”, declaró en ese momento.

Aunque su nombre fue mencionado en reportajes relacionados con el tema, la actual investigación por fraude genérico es independiente de aquella situación.

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🚨👤Detienen en #Perú a mujer buscada en #Querétaro por fraude 🚔María “N”, se ostenta como “terapeuta holística” y arquitecta en una página web con su nombre. 👇 https://t.co/Sh5AICaV8m https://t.co/vuPOnE1J9E — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) October 5, 2026

¿Qué es el fraude genérico y de qué se le acusa a María C.C.?

El delito de fraude genérico se refiere a conductas en las que una persona engaña a otra o se aprovecha de un error para obtener un beneficio indebido. De acuerdo con la información que ha trascendido hasta ahora, la investigación contra María C.C. se desarrolla en el estado de Querétaro.

Sin embargo, las autoridades no han revelado públicamente todos los detalles específicos que forman parte de la carpeta de investigación. Lo que sí está confirmado es que existía una orden de aprehensión en su contra y que fue localizada fuera del país mediante mecanismos de colaboración internacional.