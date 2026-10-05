Madre de actriz de ‘María de los Ángeles’ está hospitalizada y pide oraciones en redes: “El sufrimiento” FOTOS

A solo unas horas de que la hija de Lucha Villa hablara sobre los presuntos problemas de salud de su madre, otra importante figura causa preocupación por una emotiva publicación.

Una querida actriz, con más de dos millones de seguidores en redes sociales y famosa por su participación en varias telenovelas, causó sorpresa al pedir oraciones por la salud de su madre, luego de estar varios días hospitalizada y con un pronóstico reservado. ¿De quién se trata?

Actriz pide oraciones por la salud de su madre, tras accidente / Pixabay

¿Qué actriz de María de los Ángeles pidió oraciones por la salud de su madre?

La actriz venezolana Dora Mazzone, reconocida por su participación en exitosas telenovelas y series como María de los Ángeles, atraviesa un momento de preocupación y angustia debido al delicado estado de salud de su madre, conocida cariñosamente como Mamá Luisa.

Fue el pasado 25 de septiembre cuando Dora informó que su madre había ingresado a emergencias después de sufrir un accidente.

Frente a esto, Mazzone ha estado compartiendo fotografías y videos para contar cómo está la situación, pidiendo a todos sus seguidores, amigos y colegas que se unan a la cadena de oraciones que están haciendo por la salud de Mamá Luisa.

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La actriz Dora Mazzone pidió oraciones por la salud de su madre / IG: doramazzone

¿Cómo fue el accidente que sufrió la madre de la actriz Dora Mazzone?

Según relató Dora Mazzone, su madre sufrió una caída que provocó una fractura y, debido a su condición, los médicos determinaron que debía permanecer en cama y bajo una estricta vigilancia.

Mazzone reconoció que la situación la tomó por sorpresa y que emocionalmente no ha sido sencillo afrontar la posibilidad de que sus seres queridos atraviesen complicaciones de salud:

Te presento a #mamaluisa… Pronto la veremos nuevamente feliz, sana y disfrutando de la vida! Seguimos orando por #MamáLuisa. Dora Mazzone

A través de Instagram, la actriz manifestó que elevaba sus plegarias con esperanza con el deseo de que el dolor y el sufrimiento de Mamá Luisa disminuyan:

Elelevo mi plegaria al cielo con fortaleza y esperanza abriendo mi corazón con humildad para pedirle a Dios por la salud de mi madre. Para que el sufrimiento disminuya en ella, y para que se haga la voluntad de Dios. Dora Mazzone

Dora Mazzone pide oraciones por su madre / IG: doramazzone

Mazzone también compartió otro video mostrando la alegría con la que Mamá Luisa vive, esperando que pronto vuelva a retomar su ritmo de vida.

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¿Quién es Dora Mazzone?

Dora Mazzone es una actriz venezolana de ascendencia italiana, reconocida por su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, además de su popularidad en redes sociales.

En 1990 debutó en televisión con la telenovela Caribe, aunque uno de sus personajes más recordados llegó con Mi gorda bella, telenovela de 2002 en la que interpretó a Angélica.

También destacó en producciones como:



La mujer de Judas,

María de los Ángeles,

Niña mimada,

Amor a palos,

Nadie me dirá cómo quererte,

Corazón esmeralda, entre muchas más

En cine, Mazzone ha participado en decenas de películas y en 2009 recibió un reconocimiento como Mejor villana de telenovelas por su participación en Nadie me dirá cómo quererte.

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