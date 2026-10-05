Hija de Lucha Villa rompe el silencio sobre el estado de salud de la cantante tras presuntos problemas: ¿Grave?

La salud de Lucha Villa volvió a preocupar a sus seguidores y colegas, ya que recuerdan que la intérprete a atravesado algunos problemas desde hace varios años. Tras estos rumores, fue su hija quienes rompieron el silencio para aclarar lo que sucede. ¿Sí está grave?

Lucha Villa con presuntos problemas de salud / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de presuntos problemas de salud en Lucha Villa?

El periodista Emilio Morales fue quien dio a conocer esta información durante su participación en el programa La esquina de las primicias, donde señaló que Lucha Villa estaría atravesando por complicaciones en su estado de salud.

De acuerdo con su reporte, la legendaria cantante presuntamente habría sido ingresada a un hospital recientemente debido a problemas respiratorios, relacionados específicamente con los pulmones:

Me llegó la información hace un par de días de que no estaba bien de salud, que tenía problemas específicamente en las vías respiratorias. Que tenía problemas en los pulmones. Emilio Morales, periodista

Según sus datos, la intérprete habría sido trasladada a un hospital de San Luis Potosí, entidad donde actualmente reside. Emilio Morales señaló que su estancia en el nosocomio habría sido de aproximadamente un par de días.

Posteriormente, Lucha Villa habría regresado a su domicilio. Sin embargo, el periodista indicó que los médicos continuarían al tanto de su evolución, por lo que realizarían visitas periódicas para supervisar su estado de salud.

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Lucha Villa tendría problemas de salud / Redes sociales

Hijas de Lucha Villa hablan del estado de salud de la cantante mexicana

María José Rengifo, una de las hijas de Lucha Villa, habló sobre la situación durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. La familiar de la cantante manifestó su molestia por la difusión de información que, según sus declaraciones, no corresponde con la realidad:

Otra vez volvemos a estas falsas noticias. Honestamente, no sé qué ganan, pues al final se van a desmentir. Ayer tuvimos un bombardeo de llamadas, obviamente con angustia, preocupación de familiares, amigos, fans. Hija de Lucha Villa

La hija de la intérprete insistió en que su madre se encuentra en buen estado de salud, y que está a punto de cumplir sus 90 años de edad:

Ella está bien, está tranquila. (...) Anoche hablé para allá con mi hermana, y todo está bien. Desde ayer en la tarde todo está tranquilo. Mi mami tiene una fortaleza increíble. Pues no, no tiene nada. Hija de Lucha Villa

Además, la hija de Lucha Villa también desestimó las versiones que colocaban a la cantante en una reciente hospitalización, situación que también negó.

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Esta es la trayectoria y canciones de Lucha Villa más conocidas

Lucha Villa, nombre artístico de Luz Elena Ruiz Bejarano, es una destacada cantante y actriz mexicana, reconocida como una de las principales figuras de la música ranchera y apodada la “Reina de los palenques”.

La artista comenzó su trayectoria en el mundo del espectáculo durante la década de 1950 y rápidamente conquistó al público gracias a su potente voz y a la manera en que interpretaba sus canciones. Entre sus temas más recordados se encuentran.



Ya no me interesas,

La media vuelta,

No discutamos,

Amanecí en tus brazos,

Volver, volver,

Que bonito amor,

El último trago, etc.

Además de su carrera musical, Lucha Villa construyó una destacada trayectoria como actriz, al participar en varias producciones cinematográficas mexicanas:



El gallo de oro,

Mecánica nacional,

El lugar sin límites,

Lagunilla, mi barrio,

El mil usos, entre varias otras.

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