¿Amenazaron de muerte a Gema Garoa por una deuda de 400 mil pesos? La influencer hace fuerte revelación

Gema Garoa ya aclaró por qué no asistió al concierto de Mariana en La Maraka y asegurar que ese día acompañó a Ese Pérez a una presentación de Grupo Firme. Ahora sorprendió al abrir un doloroso capítulo de su vida. La actriz recordó que, tras la muerte de su madre, no solo enfrentó el difícil proceso del duelo, sino también una deuda hospitalaria de 400 mil pesos que, según reveló, derivó en presuntas amenazas de muerte. Lo más inesperado es que fueron sus primeros trabajos en telenovelas los que le permitieron salir adelante y dejar atrás aquella complicada etapa. ¿Qué fue lo que vivió?

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Gema Garoa con Yordi Rosado / Redes sociales

¿Por qué Gema Garoa quedó con una deuda de 400 mil pesos tras la muerte de su mamá?

Gema Garoa, actriz de ‘Pasión y poder’, recordó que el fallecimiento de su mamá estuvo acompañado de una complicada situación económica. Según relató, el hospital donde fue atendida su madre dejó una cuenta pendiente de 400 mil pesos.

La actriz aseguró que las circunstancias alrededor del hospital le parecieron extrañas y que, lejos de encontrar una solución tranquila, comenzó a vivir momentos de angustia por las exigencias de pago.

Gema Garoa, “Que mi mamá dejó una deuda en el hospital cuando ella fallece, porque fue toda una onda en el hospital, súper turbio. Y al final me dejaron una deuda de 400 mil pesos y empezaron a amenazarme de muerte y empezó todo a ponerse muy cabrón”.

Lo que comenzó como un problema económico después de una pérdida familiar, de acuerdo con su testimonio, terminó convirtiéndose en una situación que incluso puso en riesgo su tranquilidad y seguridad.

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Gema Garoa trayectoria / Redes sociales

¿Quién amenazó de muerte a Gema Garoa por la deuda hospitalaria de su mamá?

Gema Garoa aseguró que recibió amenazas de muerte relacionadas con el dinero que debía al hospital. Durante la conversación, explicó que las personas involucradas le exigían pagar cuanto antes.

La actriz señaló que los propietarios del establecimiento le parecían personas extrañas y recordó que incluso le habrían advertido que conocían la ubicación de su casa y podían apoderarse de ella.

Gema Garoa, “Pues porque era... o sea, estaba turbio todo, los dueños del hospital y todo eso era como alguien raro, ¿no? Sí, es como tienes que pagar ya. Y si no, ya sabemos dónde es tu casa en Vallermoso y nos vamos a apoderar de ella y yo, güey, espérenme. Yo no pagaré, más no firmé cuando iba a pagar, ¿verdad?”.

Aunque Gema Garoa describió las presuntas intimidaciones, no identificó públicamente a los responsables en el fragmento de la entrevista ni precisó si presentó alguna denuncia ante las autoridades.

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¿Cuánto ganaba Gema Garoa en ‘Pasión y poder’ para pagar la deuda de su mamá?

Gema Garoa comenzó su carrera en las telenovelas con ‘Pasión y poder’ en 2015, aproximadamente seis meses después de graduarse. Sin embargo, sus primeros ingresos estaban lejos de ser los que muchos imaginarían. La actriz confesó que desconocía algunos aspectos de los contratos y pagos de televisión. Tampoco contaba con un representante que la orientara, por lo que únicamente recibía dinero correspondiente a la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Entonces mi primera novela que hice fue Pasión y poder en el 2015, como a los seis meses de haberme graduado, y cobré pura ANDA, porque no sabía que existía la carta de vestuario ni nadie me dijo que tenía manager ni nada. Entonces me voy con pura ANDA”. Gema Garoa,

Gema Garoa reveló que ganaba alrededor de 1,500 pesos mexicanos por llamado, por lo que sus ingresos dependían de los días que trabajara. Si tenía pocas grabaciones, también recibía menos dinero para cubrir sus necesidades y abonar a la deuda.

Gema Garoa “Pues es un sindicato el cual te paga una parte, por darles un ejemplo, un pago de ANDA es de 3 mil pesos por llamado, 4 mil pesos por llamado. Pues a mí me pagaban 1.500, por ejemplo, cuando yo empecé. Entonces si yo tenía llamado a la semana me pagaban 1.500 al día. Si tenía dos llamados eran 3 mil, si tenía uno eran 1.500".

¿Cómo logró Gema Garoa pagar los 400 mil pesos del hospital tras la muerte de su mamá?

Gema Garoa utilizó sus primeros sueldos como actriz para abonar a la deuda hospitalaria. Aunque ‘Pasión y poder’ representó una oportunidad importante en su carrera, el dinero no le alcanzó para liquidar los 400 mil pesos.

La actriz contó que tuvo que participar en una segunda telenovela para finalmente terminar de pagar. Así, mientras comenzaba a abrirse camino en la televisión, también buscaba resolver el problema económico que enfrentó tras perder a su madre.

“Y con eso, güey, yo fui abonándole a ese pagaré, pero pues no terminé de pagarla con esa primera novela. Entonces fue otra novela y ya me libré de eso”. Gema Garoa

Así lo contó con Yordi Rosado: