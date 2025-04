¿Demanda para Ángela Aguilar? La señalan de supuesto plagio por su canción ‘Nadie se va como llegó’

Hace algunos días, Ángela Aguilar estrenó el video musical de su nueva canción ‘Nadie se va como llegó', la cual ha dado mucho de qué hablar. Y es que algunos han teorizado que es una especie de indirecta para su actual esposo, Christian Nodal.

Esto, debido a que, previo al lanzamiento, la joven borró todas sus fotografías en Instagram, incluidas la de su boda.

Aunque luego se aclaró que todo era parte de la promoción del sencillo, el influencer y periodista Mich Rubalcava reportó que la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ también lo hizo, supuestamente, por los celos que tendría hacia Kunno, quien, en las últimas semanas ha estado muy cerca de su marido. En Internet, usuarios de redes hasta generaron un video con Inteligencia Artificial en el que se ve que Nodal y Kunno se besan. Christian reaccionó a ese video, por supuesto, desmintiéndolo.

En medio de todo este escándalo, han surgido comentarios en redes que señalan a Ángela de, presuntamente, haber “plagiado” su tema ‘Nadie se va como llegó.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar habría hecho plagio con su canción ‘Nadie se va como llegó’?

En redes sociales, muchos internautas han asegurado que el sencillo de Ángela Aguilar tiene, supuestamente, muchas similitudes con ‘Tuya’, canción lanzada en 2007 por Jennifer Peña.

Si bien ambas producciones abordan temas distintos, ya que una habla de amor y la otra sobre una ruptura, los detractores sostienen que el ritmo es muy parecido, lo que ha provocado muchas críticas en contra de Ángela.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en Internet:

“No solo se roba el marido, también la música”,

“Siempre ha copiado la música”,

“La gente no sabe que el plagio no solo es la letra, también los acordes y el ritmo”,

“Demanda, por fa, demanda”.

Hasta el momento, ni Ángela o su familia se han pronunciado ante este señalamiento, así como tampoco se sabe si Peña planearía demandar por el presunto plagio a su canción.

¿Ángela Aguilar no es “original” con sus canciones?

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la joven es acusada de cometer plagio. Hace algunos meses, se dijo que Adele había demandado a la mexicana por, presuntamente, haber usado ‘Rolling in the deep’ para la canción ‘Qué agonía’.

En aquel entonces, se aseguró que un juez de California había fallado a favor de la celebridad británica, lo que provocó un sin fin de burlas y memes contra la hija de Pepe Aguilar.

Ante todo eso, la familia Aguilar, a través de sus redes sociales, afirmaron que la información era falsa y le pidieron al público que dejaran de “confrontar” a las famosas.

“¿Escucharon que Ángela Aguilar está siendo demandada por Adele? ¡Vaya manera de inventar historias! Parece que algunos se han tomado muy en serio eso de ‘cantar como si no hubiera un mañana’ y decidieron inventar drama donde no lo hay. ¡Por favor! Adele y Ángela son dos increíbles artistas que no necesitan peleas ni demandas para brillar”, indicaron.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar fracasó con ‘Nadie se va como llegó’?

Además del presunto plagio, se dice que ‘Nadie se va como llegó’ ha sido un fracaso total, en comparación con otras canciones que ha lanzado Ángela Aguilar en el pasado.

Y es que, a solo una semana de su lanzamiento, ha reunido poco más de 4 millones de vistas en YouTube, mientras que otros temas han conseguido más visualizaciones en ese lapso de tiempo.

Incluso, algunos han comparado el sencillo de Ángela con la canción ‘La otra’ de Cazzu, el cual, en ese tiempo, consiguió más de 10 millones de reproducciones. Pese a los comentarios de los detractores, la joven se ha mantenido optimista y sigue celebrando el “+éxito que ha generado ‘Nadie se va como llegó’ hasta el momento.

