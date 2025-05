¿Ángela Aguilar copió y se burló de Belinda? ¡Hasta Cazzu saldría embarrada!

Ángela Aguilar vuelve a ser el centro de una nueva polémica en redes sociales, ahora por las supuestasbsimilitudes entre el arte visual de su nuevo sencillo El rquivocado y la portada del tema Cactus, interpretado por Belinda. ¿Se parecen?

Una semana después del lanzamiento del video oficial, la cantante compartió un clip con la letra de la canción, cuyo diseño despertó suspicacias por parte del público. En el video, Ángela aparece abrazándose a sí misma, de perfil, con la espalda descubierta adornada con flores, mariposas, ramas y corazones.

Aunque la imagen parecía simplemente una expresión artística de su nueva etapa musical, para muchos usuarios fue imposible no compararla con la portada de Cactus, donde Belinda también posa de espaldas, con espinas y flores que emergen de su cuerpo. En redes sociales surgieron de inmediato acusaciones que tacharon a Ángela de “copiar” descaradamente a la exnovia de su esposo, Christian Nodal.

¿Ángela Aguilar se burló de Belinda y Cazzu?

Si la controversia por la portada no fuera suficiente, un nuevo capítulo se sumó a esta historia. En el programa Sale el Sol, la periodista Johanna Vega-Biestro mostró un meme que se viralizó en redes, en el que se ve un perro con corona sentado en un trono en clara alusión a Nodal y su nuevo tema X Perro, acompañado de una araña y un sapo, elementos que los usuarios interpretaron como referencias directas a Cazzu y Belinda.

“Los fans de Belinda y Cazzu andan enojados porque hay un fan de Christian que subió una foto con un perro, abajo un sapo y una araña, que obviamente hacen referencia a Belinda y a Cazzu”, comenzó.

La sorpresa vino cuando la misma periodista aseguró que Ángela Aguilar le dio “like” a esa publicación.

“¿Quién creen que le dio like? Ángela. Entonces, se quejan de que la atacan, pues para qué se suma… y ya vi, sí, ahí está el like, está verificado y todo” Johanna Vega-Biestro en vivo.

El gesto fue interpretado como una burla encubierta hacia las ex parejas de Nodal, lo que generó una nueva ola de críticas en su contra. “Muy mal por Ángela, quiere apagar el fuego y ve de que manera lo aviva”, comentó Ana María Alvarado.

Aunque la cantante no ha hecho declaraciones al respecto, el hecho de que la interacción venga de su cuenta verificada complica aún más la percepción pública que tiene sobre ella.

¿"El equivocado” está dedicado a Christian Nodal?

Además de la controversia visual, El equivocado ha generado sospechas por su posible dedicatoria a Christian Nodal. Aunque Ángela Aguilar no ha confirmado que la canción hable directamente de él, el videoclip protagonizado por ambos y algunas declaraciones han alimentado las conjeturas. “Es una canción que me abraza en esta nueva etapa. Producirla fue un acto de amor, y cantarla, una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí y en lo que construyo con el corazón. Gracias por estar”, expresó Ángela al estrenar el tema.

Por su parte, Nodal tampoco quiso desmentir el vínculo con la canción y, en una entrevista reciente, dejó entrever que sí estaba dirigida a él al declarar que “se puso el saco”.

El sencillo también fue interpretado por muchos como una indirecta elegante hacia sus detractores y hacia personas del pasado, entre ellas Belinda, lo que en combinación con la portada ha terminado de avivar el fuego en las plataformas digitales.

