Apio Quijano se defiende ante las críticas por zafarrancho con la prensa: “no se vale la agresión”

Apio Quijano reaccionó a las disculpas de Consuelo Duval hacia Federica Quijano luego de acusarla de abandono animal.

Apio Quijano protagonizó un tremendo zafarrancho, luego de que la prensa buscó una declaración de su parte ante la polémica que enredó su hermana, Federica Quijano y Consuelo Duval, tras salir de la conferencia por la película: ¿Cómo matar a mamá?

Esta situación generó opiniones divididas, ya que hubo quienes externaron que muchas veces la prensa no se merece ese trato por parte de los famosos, así como otros opinaron que es válido que los artistas no quieran hablar con los reporteros.

Ante las críticas generadas, el integrante de Kabah dio la cara ante la desafortunada situación que vivió con los reporteros y por medio de una entrevista para Venga La Alegría, se defendió contundentemente.

El ex integrante de Kabah llamó “agresiva” a la prensa por buscar una declaración. / Twitter: @VengaLaAlegría

“No pensé que los medios fueran así de agresivos. Yo me asusté mucho porque yo nunca había tenido un encuentro así con los medios, nunca había tenido esta parte tan ruda y que me aplastaran y que me dieran microfonazos, me dio miedo, me asusté, porque como te digo, sí salí lastimado y salimos muchos lastimados”, dijo el cantante.

Así lo dijo Apio Quijano para VLA:

¡En exclusiva para #VLA, Apio Quijano habla sobre el zafarrancho que protagonizó con la prensa y confiesa que salió lastimado! 😱🚨🕺📺 #VLA #EsteViernesDeseo pic.twitter.com/0sFCI7QMsM — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 5, 2023

Asimismo, Apio puntualizó que está en todo su derecho en negarse a dar una entrevista, cuando no quiere opinar de los temas que le cuestionan.

“Yo como ser humano también tengo la libertad de no hablar, si no quiero hablarlo y si no quiero decir algo, también tengo a libertad de decir ahorita ‘no quiero hacerlo’, y no se vale la agresión, no se vale el tumulto, el zafarrancho como lo comentan”, agregó Quijano.

Federica Quijano ha externado durante años que rescatar a mascotas de la calle es algo que la hace llenarse de satisfacción / Instagram: @federicaquijano

De igual manera, el artista espera seguir teniendo una buena relación con la prensa, ya que quiere “hacer las paces de la mejor manera posible”.

Apio Quijano opina acerca de las disculpas de Consuelo Duval a su hermana, Federica Quijano

Finalmente, el famoso opinó acerca de las disculpas de Consuelo Duval hacia su hermana, Federica Quijano, por acusarla de abandono animal.

“Consuelo le ofreció una disculpa a Fede porque efectivamente no tenía ni siquiera el fundamento para llegar a decir esto y esto otro y al final, cuando se dio cuenta, Consuelo dijo ‘a ver qué estoy diciendo y en qué me estoy metiendo’”.