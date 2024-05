Arath de la Torre confiesa que consumió m4r¡hu4na desde niño

Hace unos días, Arath de la Torre estrenó con gran éxito en Marketeatro Roma su show ‘Los m4rihu4nólogos’. Con esta puesta en escena vuelve a los escenarios teatrales después de tres años de ausencia. Esta polémica obra de teatro trata el tema de la m4r¡hu4na.

Arath nos compartió abiertamente su postura sobre el uso de la m4r¡hu4na:

Le preguntamos al conductor de Hoy si él la ha consumido y nos contestó:

“Yo ya soy retirado. La consumí muchos años y nunca vomité, nunca me accidenté, nunca dije estupideces como puede ocurrir con otras dr0g4s. No es que esté a favor o en contra de las dr0g4s en sí, sino de la legalización. Prácticamente, ya está despenalizada en México. Claro que la llegué a consumir ¡y me encanta! ¡Me fascina! ¡Es algo maravilloso! Sin embargo, tengo una familia, otra vida. Hace mucho que la dejé. Por eso, esta obra es un trabajo de mucha experiencia (risas)”.