Ariadne Díaz responde a críticas sobre su cuerpo “inflamado"; la actriz lanza mensaje: ¿Cómo luce actualmente?

Ariadne Díaz es una de las actrices mexicanas favoritas de las telenovelas. Además de cautivar con su belleza y talento, la actriz ha sido señalada recientemente por presuntos cambios físicos. Ante esto, la intérprete decidió responder recientemente a los comentarios que han surgido en las últimas semanas. ¿Cómo reaccionó la intérprete?

Critican el físico de Ariadne Díaz y ella responde / Instagram

¿Qué críticas hacían sobre el cuerpo de Ariadne Díaz?

A lo largo de los últimos dos meses, la actriz Ariadne Díaz ha sido blanco de diversas críticas en redes sociales, muchas de ellas, hablando sobre el cuerpo de la intérprete de telenovelas.

En algunas de sus publicaciones se encontraban mensajes como:



" ¿No será que estás embarazada ?”,

?”, “ Se ve más inflamada ” y,

” y, “ A lo mejor dejó la dieta un rato ”.

Críticas a Ariadne Díaz / Redes sociales

Comentarios como estos, se repetían a lo largo de varios de sus post en plataformas digitales. Sin embargo, la actriz decidió abordar la situación al ser cuestionada. ¿Qué dijo al respecto?

Te puede interesar: ¿Marcus Ornellas celoso de Ariadne Díaz? La actriz suspira por un famoso futbolista: “Se le hace muy guapo”

Ariadne Díaz criticada por su cuerpo / Redes sociales

Ariadne Díaz responde a comentarios sobre su cuerpo

Luego de la ola de señalamientos en su contra, la actriz de telenovelas, Ariadne Díaz, habló abiertamente sobre la situación, asegurando que es algo reprobable que, pleno 2026, se siga hablando de los cuerpos ajenos:

Lo que pasa es que, si engordas, estás gorda, pero si enflacas, ya se te pasó. Si acabas de parir, sigue inflamada. (...) Siempre muy delicado hablar del cuerpo ajeno. Ariadne Díaz

Ariadne asegura que dichos comentarios sí le llegan a causar una sensación de “desconfianza” de su cuerpo, incluso llegando a pensar en borrar el video publicado.

Posteriormente, Díaz entendió que es algo normal que el cuerpo pueda inflamarse, pueda tener algunos detalles, mismos que podrían ser derivados de la propia edad:

Últimamente dije ‘ah caray, pues ese es el cuerpo de una mujer que te levantas con la panza más plana y ya para la noche ya no’. Hay días que estás más inflamada y otros que no lo estás. Es un cuerpo real. Ariadne Díaz

Ariadne afirma que esos contenidos son antes de los filtros y ediciones que muchas personas acostumbran ver en redes sociales.

Lee: Ariadne Díaz hace cambio drástico de look y por fin ¿confirma embarazo junto a Marcus Ornellas? ¡esto dijo!

“ES MUY DELICADO HABLAR DEL CUERPO AJENO”: 🤐📲Completamente despreocupada y más que feliz consigo misma, Ariadne Díaz aseguró que poco le importan las críticas que ha recibido por los cambios naturales de su físico. 💋 Flor Rubio (@flor_rubio) en #FormulaNoticias https://t.co/QvZAHvo1lU — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 25, 2026

¿Ariadne Díaz y Marcus Ornellas en planes de ser padres nuevamente?

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se han consolidado como una de las parejas más conocidas del medio del espectáculo. Aunque ya tienen un hijo en común, mucho se ha hablado de un posible embarazo de la actriz.

Ante este escenario, Marcus rompió el silencio y negó que la intención de ambos sea volver a ser padres:

No, no, no, ya tenemos un hijo maravilloso, estamos bien así. Si llega, el de arriba los manda, será muy bienvenido o bienvenida, pero ahora no hay nada. Marcus Ornelas, en julio de 2026

En conclusión, no hay confirmación de que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas vayan a ser padres por segunda ocasión, aún cuando los rumores indicaban otra cosa. ¿Qué opinas de los comentarios hacia la actriz?

Tal vez te interese: Ariadne Díaz rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de Marcus Ornellas ¿Se separan?