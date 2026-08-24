Ariadne Díaz responde a las críticas sobre su cuerpo, ¿cómo luce actualmente?: “No estamos a la moda”

Luego de la polémica apuesta de Ariadne Díaz durante el Mundial 2026, mientras apoyaba a México, la actriz vuelve a ser tema de conversación, aunque esta vez por un tema más personal.

En esta ocasión, Ariadne ha sido objeto de comentarios sobre su físico y por, supuestamente, no cumplir con los estándares de belleza. Ante estas críticas, la actriz decidió responder de forma directa a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Ariadne Díaz / Foto: Redes sociales

¿Por qué critican a Ariadne Díaz por su aspecto físico?

En publicaciones recientes que ha hecho Ariadne Díaz en sus redes sociales, en las que aparece en compañía de su amiga, Gabriela Carriilo, han aparecido comentarios respecto a su aspecto físico.

Ariadne Díaz ha recibido algunos comentarios relacionados con su aspecto físico, principalmente de personas que consideran que la actriz luce diferente a como se veía en otras etapas de su carrera.

Ante estos comentarios, la actriz decidió no quedarse callada y respondió directamente a través de sus redes sociales, donde dejó claro lo que piensa sobre los estándares de belleza y las opiniones que otras personas tienen sobre su físico.

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Ariadne Díaz / IG: @ariadne

Ariadne Díaz manda mensaje en respuesta a las críticas sobre su cuerpo

Después de recibir varios comentarios al respecto, Ariadne Díaz respondió con un video, nuevamente en compañía de Gabriela Carrillo.

En un inicio, la actriz tomó los comentarios a modo de broma y, mientras ambas hacían sentadillas, continuó con el video.

“Gabriela, están diciendo que estamois gordas. Ven, vamos a hacer más sentadillas (risas).” Ariadne Díaz

Sin embargo, conforme avanzó la grabación, Ariadne compartió una reflexión sobre los estándares de belleza actuales y explicó por qué considera que ella no encaja con ellos, dejando claro que no ve nada negativo en eso.

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Ariadne Díaz cuestiona los estándares de belleza actuales

Ariadne comentó en la publicación que actualmente estamos expuestos a estándares de belleza extremos, en los que la delgadez extrema se ha normalizado, cuando en realidad puede estar relacionada con problemas de salud.

“Hoy estamos expuestos a cuerpos femeninos extremadamente delgados... Nuestro cerebro empieza a confundir “muy delgado” con “normal”. Ariadne Díaz

Además, mencionó que con el paso del tiempo han cambiado radicalmente los tipos de cuerpos que se muestran en redes sociales y relacionó su caso con estos estándares de belleza, señalando que “no están de moda”.

“La obesidad clínica es una enfermedad, pero la delgadez extrema que hoy vemos como ‘normal’ también” Ariadne Díaz

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