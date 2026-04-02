Arturo Rivera, vocalista de Grupo reacción, es asesinado: Revelan nuevos y perturbadores detalles del ataque

Lo que empezó como una fiesta privada en Tijuana terminó teñido de sangre. Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción, fue asesinado frente a testigos tras negarse a seguir tocando. Hoy, nuevos detalles del ataque revelan un escenario más oscuro: un arma ligada a otros casos, disparos sin provocación y una investigación que apunta al crimen organizado. La tragedia ha sacudido al regional mexicano y encendido una exigencia colectiva de justicia.

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¿Qué pasó y quién murió en el ataque armado contra Grupo Reacción en Tijuana?

Arturo Rivera, vocalista de la agrupación Grupo Reacción, fue asesinado durante un ataque armado mientras la banda amenizaba una fiesta de cumpleaños en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con información oficial, los músicos fueron contratados para tocar en un evento privado celebrado en el salón Jardín. Todo transcurría con normalidad hasta que, en pleno festejo, se desató una agresión a balazos que dejó un muerto y un herido.

Arturo Rivera recibió varios impactos de bala y perdió la vida en el lugar, mientras que Raúl, segunda voz de la agrupación, resultó lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde se reporta estable.

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¿Cuáles son los nuevos y perturbadores detalles del asesinato de Arturo Rivera?

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía de Baja California reveló datos clave que permiten entender lo ocurrido esa noche. Según explicó el fiscal especializado en delitos contra la vida, Miguel Ángel Gaxiola, el ataque se produjo minutos después de que Grupo Reacción terminó su presentación.

La agrupación había sido contratada por cuatro horas, pero algunos asistentes exigían que continuaran tocando. Al negarse, el presunto cumpleañero comenzó a realizar disparos al aire sin que existiera discusión previa.

“Al término de esas cuatro horas, aparentemente querían continuar con la festividad. Lo que nos mencionan los testigos, una de las personas que se presume que es el cumpleaños empieza a hacer detonaciones hacia el aire y posteriormente va hacia el grupo norteño”, detalló el fiscal.

Testigos coinciden en que no hubo pelea, provocación ni altercado entre los músicos y el agresor. El ataque fue directo, repentino y completamente injustificado, lo que ha generado mayor indignación por la brutalidad del crimen.

¿Qué se sabe del arma usada para asesinar a Arturo Rivera y su relación con otros homicidios?

Uno de los datos más alarmantes del caso es el relacionado con el arma utilizada en el asesinato de Arturo Rivera. En el lugar de los hechos, la Fiscalía localizó 16 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Las investigaciones balísticas revelaron que al menos una de las armas empleadas ya había sido utilizada en otros seis homicidios cometidos en Baja California, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Además, se confirmó que durante el ataque se usaron al menos dos armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de que los responsables podrían estar vinculados con grupos del crimen organizado.

Hasta el momento, no se ha identificado oficialmente al agresor, pero la Fiscalía continúa con las indagatorias para ubicar y detener a los responsables de la muerte del vocalista de Grupo Reacción.

¿Qué dijo Grupo Reacción tras la muerte de Arturo Rivera?

Horas después del ataque, los integrantes sobrevivientes de Grupo Reacción compartieron un comunicado en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y despedirse públicamente de su compañero.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes, preocuparse por nosotros y brindarnos su apoyo en estos momentos tan difíciles”, escribieron.

En el mismo mensaje, la banda expresó su dolor por la pérdida de Arturo Rivera: “Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestro compañero y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación”.

La agrupación informó que más adelante dará a conocer detalles sobre los servicios funerarios del cantante, mientras atraviesan este complicado duelo.