Arturo Vázquez, de 62 años, no la está pasando nada bien este 2026, pues la falta de oportunidades laborales en TV y teatro le ha pegado directamente al bolsillo, y ha tenido que pedir prestado a amigos y familiares para poder salir adelante. En entrevista, nos cuenta cómo enfrenta esta difícil situación.

“Tengo pocas entradas (de dinero): Por algunas escenas de una serie, una cosita por acá, otras por allá. Es bueno tener a alguien que te apoye. Siempre tuve a mi madre (Isela Vega) apoyándome, pero ahora que no está, se terminó eso”. Arturo Vázquez

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El actor Arturo Vázquez enfrenta mala racha. / Fotos: Luis Pérez y redes sociales

¿Cuál es la situación económica actual del actor Arturo Vázquez, hijo de Alberto Vázquez?

“Ahora que tengo 62 no tengo trabajo, ni de jardinero ni de mensajero, no tengo un papel de nada. Es increíble de qué vivo, porque es de las ayudas de mis amigos, de préstamos con mis primos y de lo que pueda. Siempre con el ánimo de que todo va a estar bien”

Es una persona muy agradecida y consciente de sus deudas. “Llevo las cuentas perfectamente y les agradezco infinitamente a quienes me apoyan. Los compañeros actores, con la bendición de Dios y de todos los mexicanos, podemos sobrevivir de alguna forma. Hay que buscarle y en eso estamos”.

El actor y cantante prefiere disfrutar su presente y no pensar en el futuro. “Muchas veces, los actores pensamos, cuando no tenemos trabajo, que no somos buenos y que por eso no nos llaman, o que no damos el ancho. Imagínense, una persona que tiene 75, pensará que es imposible”.

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Así lo vimos hace unos días. A pesar de la mala racha, se mantiene positivo y buscando oportunidades. / Fotos: Luis Pérez y redes sociales

¿Arturo Vázquez ha considerado pedirle ayuda a su papá Alberto Vázquez ante la difícil situación económica?

Le preguntamos si le ha pedido ayuda a su papá, Alberto Vázquez, para abrirle sus presentaciones y así tener trabajo, y comentó:

“Lo estuve haciendo un tiempo por allá de 2005. Ahorita está un poco difícil, porque él está descansando en su casa con su familia, viviendo la vida muy chévere. Entonces no está planeando mucho salir a cantar. Sería un orgullo y un honor para la familia hacer algo como ‘Los Vázquez’, pero ya depende de mi papi, de cómo se sienta. Ya veremos”. Arturo Vázquez

Nos explicó por qué dejó de trabajar con el cantante. “Porque nos salieron proyectos diferentes a los 2. Él siguió con la cantada y a mí me salieron algunas telenovelas que me mantenían y tenía a los hijos en la escuela”.

¿Le ha pedido apoyo económico? “No, ¿cómo crees? Para nada. Ya estoy grande para andar haciendo eso. Yo creo que todos tenemos familia y debemos entender que funciona de esta manera. Es cuando sale de uno. Si sale de uno, qué padre, y si te lo pide, también, pero, preferentemente, mejor cada quien su vida y no andarla regando”.

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Alberto Vázquez, papá del actor Arturo Vázquez. / Redes sociales

¿Cómo se ha abierto paso el actor Arturo Vázquez en medio de la crisis económica?

Al preguntarle si la ANDA le brinda algún tipo de ayuda, respondió: “Sí, con regalías, con repeticiones en la ANDI, algunas presentaciones de eventos en fiestas privadas, porque también canto. Me estoy divirtiendo mucho, aunque es una gran responsabilidad cantar y actuar”.

Finalmente, nos dijo que de repente tiene chamba: “Me salió un capítulo de La rosa de Guadalupe. Además, he hecho bastantes castings colgados en el alambre, porque muchas veces te resuelven dentro de 2 meses y ya ni te acuerdas. Espero que sigan llegando más, porque hay que hacer muchas cosas todavía, como la dirección. Tengo algunos años con este proyecto”

Sobre esta faceta, reveló: “Tengo que seguir creando algo, como un monólogo que quiero grabar, pero hay que perfeccionarlo más”.

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En mayo, participó en la obra de teatro Madre mía... Amor de madre, miedo nacional, al lado de Claudia Vázquez, Carlos Bonavides, Ivonne Montero y Brayan Zariñan. / Fotos: Luis Pérez y redes sociales

Cronología de los fuertes pleitos que han enfrentado Arturo Vázquez y su papá, Alberto Vázquez

Alberto supo que era el padre de Arturo hasta que este cumplió la mayoría de edad.

En 2020, Alberto declaró que la relación que tuvo con Isela fue fugaz. “ Tuve un hijo con ella nada más, pero eso pasó de noche, nunca la quise, ni estuve superenamorado de ella ”.

”. También señaló: “Isela me lo quitó. Nunca me dejó verlo. Eso es lo único que me cae mal de ella, que me quitó la parte más bonita de un niño, que es su niñez . Ahora me doy cuenta de que me lo quitó de una manera muy gacha, y no lo tuve hasta que tuvo 18. Además, (Arturo) llegó echándome bronca, porque su mamá no sé qué... Yo no le quise ya contestar, porque había vivido con la mamá y sabrá Dios qué le habrá dicho, pero ahora que ya creció, ya entiende mejor las cosas”.

. Ahora me doy cuenta de que me lo quitó de una manera muy gacha, y no lo tuve hasta que tuvo 18. Además, (Arturo) llegó echándome bronca, porque su mamá no sé qué... Yo no le quise ya contestar, porque había vivido con la mamá y sabrá Dios qué le habrá dicho, pero ahora que ya creció, ya entiende mejor las cosas”. En 2022, en entrevista para De primera mano, Arturo comentó si tenía o no relación con Alberto: “Sí, llamándonos todos los días por teléfono, para ver como está… pues cada quien. Yo no lo molesto. Le mando mensaje cada semana, cada 15 días. Ahí está, que le mandé un video precioso y lo ve. Está bien. Mis padres, mientras sepan que uno está bien, ellos están bien”.

Arturo comentó si tenía o no relación con Alberto: “Sí, llamándonos todos los días por teléfono, para ver como está… pues cada quien. Yo no lo molesto. Está bien. Mis padres, mientras sepan que uno está bien, ellos están bien”. Actualmente, llevan una buena relación. A Arturo le encantaría colaborar con su papá.

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La primera actriz fue su gran apoyo en los momentos buenos y malos. Falleció en 2021, a los 81 años, a causa de un cáncer. / Fotos: Luis Pérez y redes sociales

¿Quién es el actor Arturo Vázquez, hijo del cantante Alberto Vázquez?

Es actor y cantautor, hijo de Alberto Vázquez y de la primera actriz Isela Vega.

Comenzó como cantante en los años 80 y tuvo varios éxitos.

Como actor, lo vimos en: El privilegio de amar, Velo de novia, Dos hogares, Amores con trampa, Tenías que ser tú, Corazón guerrero y A.mar, donde el amor teje sus redes .

y . También lo hemos visto en cine y en varias puestas en escena.

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