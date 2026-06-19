Bronco de luto: Anuncian la muerte de ser querido con desgarrador mensaje: “Tu recuerdo siempre permanecerá”

En medio del luto por la muerte de Oliver Tree, la agrupación Bronco sorprende a todos al anunciar la pérdida de un querido amigo. Se trata de Eddie Valdivia, quien también habría sido una pieza fundamental en la formación de la banda. Esto es lo que se sabe.

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Grupo Bronco despide a su amigo / Redes sociales

Así fue como ‘Bronco’ anunció la muerte de Eddie Valdivia

Hace algunas horas, las páginas oficiales de ‘Bronco’ compartieron una esquela que informa sobre el deceso de Eddie Valdivia, a quien describen como “un gran amigo” y colaborador que “dejó una huella imborrable en la trayectoria del grupo”.

“Con profundo pesar despedimos a un gran amigo que dejó una huella especial en nuestras vidas y la trayectoria del grupo. EDDIE VALDIVIA”, se lee.

De igual forma, se solidarizaron con la familia y les desearon todo lo mejor en su duelo: “Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias”, indicaron.

Hasta el momento, no han mencionado las causas del deseo. Tampoco dieron detalles sobre cuándo o dónde serían los ritos funerarios. En tanto que los fans manifestaron su apoyo en el post. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Se fue otro Bronco”

“Fe y fortaleza”

“Mis condolencias para toda su familia, deseando pronta resignación”

“Todo lo mejor a la familia”

“Los apoyamos”

“Que esté con Dios”

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¿Quién es Eddie Valdivia, amigo del grupo ‘Bronco’?

No se sabe mucho sobre la identidad de Eddie Valdivia, más que era un gran amigo y colaborador de Bronco. Esto ha generado muchas dudas entre los internautas, quienes ya han cuestionado su papel en la agrupación.

De acuerdo con lo que se ha dicho en redes sociales, el hombre era un “empresario de bailes del estado de California”. Al parecer, esta persona era la encargada de organizar las presentaciones de la banda en Estados Unidos. Sin embargo, no hay nada confirmado aún.

El Grupo Vennus de Aguililla Michoacán señaló que Eddie era “un reconocido promotor y amigo de la comunidad musical”. Así fue como esta banda lo recordó:

“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Eddie Valdivia. Lo recordaremos siempre por su sonrisa, su amistad y los momentos compartidos. Nuestras oraciones y más sinceras condolencias están con la familia Valdivia en estos momentos tan difíciles”, indicó.

¿Quién es el amigo de Bronco que murió? / Redes sociales

¿Quiénes son los integrantes del grupo Bronco?

‘Bronco’ es una agrupación que interpreta canciones de regional mexicano. Son originarios de Nuevo León. Fue fundada en 1979. Se separaron en 1997. Años después, en 2003 se reunieron nuevamente y hasta ahora siguen juntos. Estos son los integrantes actuales:

José Guadalupe Esparza (Voz principal).

Javier Cantú (Baterista)

José Adán Esparza (Guitarrista y segunda voz)

René Guadalupe Esparza (Bajo y tercera voz)

Arsenio Guajardo (Teclado y acordeón)

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