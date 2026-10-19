Camila Sodi estalla contra reportero por pregunta sobre el secuestro de su madre: “Es muy violento” VIDEO

Camila Sodi, quien hace unas semanas reveló que se sometió a una histerectomía y habló abiertamente sobre las razones que la llevaron a tomar esa decisión, vivió un incómodo encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México. La actriz no ocultó su molestia cuando un reportero de Venga la alegría la cuestionó sobre uno de los episodios más dolorosos de su historia familiar. ¿Qué le preguntaron para provocar una reacción tan contundente?

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¿Por qué Camila Sodi llamó “violento” a un reportero de Venga la alegría en el aeropuerto?

Camila Sodi fue abordada por un reportero de Venga la alegría este lunes 19 de octubre de 2026, cuando llegaba al aeropuerto capitalino. Aunque el encuentro parecía una entrevista habitual, una pregunta sobre su mamá cambió el ambiente.

El periodista buscaba conocer su opinión sobre un amparo concedido a un hombre conocido como ‘el Duende’, señalado por su presunta participación en el secuestro que sufrieron su mamá, Ernestina Sodi, y su tía Laura Zapata.

La actriz consideró inapropiado que le preguntaran sobre un asunto tan delicado mientras acababa de bajar de un avión. Sin ocultar su incomodidad, respondió:

“Me parece súper violento que me preguntes eso ahorita, yo bajándome de un avión en el aeropuerto… Es muy fuerte. Son cosas súper profundas y peligrosas de hablar también, ¿no?” Camila Sodi

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¿Qué dijo Camila Sodi sobre el secuestro de su mamá, Ernestina Sodi, y el caso de ‘el Duende’?

Camila Sodi evitó profundizar en el caso del secuestro de Ernestina Sodi y Laura Zapata, ocurrido en 2002, y dejó claro que sus motivos iban más allá de querer mantener su vida familiar lejos de los reflectores.

La protagonista de Rubí explicó que hablar públicamente sobre este tipo de situaciones también implica riesgos, especialmente por el contexto de inseguridad que existe en México.

Camila Sodi “O sea, no es nada más que sea algo íntimo o privado, o sentimental incluso, son cosas que son peligrosas en nuestro país, lamentablemente. Sí, imagínate tú, mi amor, imagínate… Y si quieres más, está en el libro todo eso, sí. Gracias”.

Con estas palabras, la actriz dio por terminada su respuesta sobre el asunto legal y prefirió no pronunciarse sobre las posibles consecuencias del amparo mencionado por el reportero.

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¿Quién es ‘el Duende’ y qué tiene que ver con el secuestro de Ernestina Sodi y Laura Zapata?

Armando Figueroa, conocido como ‘el Duende’, fue señalado como uno de los responsables del secuestro de Ernestina Sodi y Laura Zapata, ocurrido en septiembre de 2002. El caso marcó profundamente a la familia de las actrices.

Ernestina Sodi, quien falleció en noviembre de 2024, relató aquella experiencia en su libro Líbranos del mal. Según los antecedentes del caso, reconoció a Figueroa durante un careo realizado en 2004.

Ahora, un amparo relacionado con la revisión de su situación jurídica volvió a poner el caso bajo los reflectores. Sin embargo, esto no significa que su liberación esté confirmada, y Camila prefirió no opinar sobre esa posibilidad.

¿Cómo fue el secuestro de Ernestina Sodi, mamá de Camila Sodi, y Laura Zapata?

El secuestro de Ernestina Sodi, madre de Camila Sodi, y de la actriz Laura Zapata ocurrió el 22 de septiembre de 2002, cuando ambas salían de una función de la obra La casa de Bernarda Alba en la Ciudad de México. Mientras viajaban en automóvil, fueron interceptadas por hombres armados que las privaron de su libertad.

De acuerdo con los testimonios que se dieron a conocer años después, las hermanas fueron trasladadas a una casa de seguridad, donde permanecieron cautivas durante varias semanas. Los secuestradores buscaban obtener un millonario rescate y habrían mencionado que pretendían conseguir dinero de Tommy Mottola, entonces esposo de Thalía.

Aunque ambas fueron liberadas con vida, el caso dejó profundas secuelas emocionales en la familia. Laura Zapata recuperó su libertad primero, mientras que Ernestina Sodi permaneció más tiempo en cautiverio. Con los años, el episodio provocó diferencias familiares y volvió a cobrar relevancia recientemente debido a los intentos de uno de los sentenciados por revisar su situación legal.