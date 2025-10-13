¡Caos en La isla! 3 participantes se desploman, uno abandonó ¡La falta de comida los pone al límite!

El reality show conducido por Héctor Suárez Gomís, La isla: Desafío extremo 2025 volvió a mostrar que la aventura no es un juego de niños. La primera semana de competencias dejó escenas impactantes y momentos de tensión que tuvieron a los espectadores al borde de sus asientos. La ubicación de Playa baja, considerada la zona más inhóspita del concurso, puso al límite a los integrantes de los equipos.

¿Qué ocurrió en La isla: Desafío extremo 2025 con participantes que colapsaron por hambre y calor?

La primera semana en La isla: Desafío extremo 2025 ha sido brutal, especialmente para el equipo de las Águilas, quienes fueron enviados a Playa baja, el lugar con menos comodidades, sin camas, sin sombra y con comida racionada al extremo. La situación llegó a tal punto que, según Moi Guiquita:

“Anoche tuvimos que repartirnos lo último que quedaba de latas” Moi Guiquita

La competencia del sábado, una carrera de relevos bajo el sol ardiente y la humedad sofocante, fue el detonante de una crisis física que dejó a tres participantes literalmente en el suelo. El conductor Héctor Suárez Gomís narró en vivo los momentos más críticos, dejando claro que el reality no es para cualquiera.

El primero en caer fue el actor costarricense Gary Centeno, quien tras tocar la campana final, se desplomó frente a las cámaras. “Gary toca la campana... Gary acaba de desplomarse... y Gary abandona el juego”, dijo Suárez Gomís, mientras el equipo médico lo retiraba en camilla.

Pero Gary no fue el único. La competencia se convirtió en una escena de emergencia cuando Nievelis González, del equipo Panteras, también colapsó. “Agua, agua, agua”, gritaban sus compañeros al verla deshidratada y sin reacción en la arena.

Y aunque Jason Romo también terminó en camilla, lo hizo con una sonrisa y el brazo en alto: “¡Punto para las Águilas!”, gritó antes de ser atendido por los médicos.

¿Qué participantes se desplomaron en La isla: Desafío extremo 2025 y quién abandonó el juego?

Los tres participantes de La isla: Desafío extremo 2025 que protagonizaron los momentos más dramáticos del episodio fueron:



Gary Centeno , actor costarricense, quien abandonó el reality tras su desplome.

, actor costarricense, quien abandonó el reality tras su desplome. Nievelis González , quien sufrió una fuerte deshidratación y fue atendida de emergencia.

, quien sufrió una fuerte deshidratación y fue atendida de emergencia. Jason Romo, que aunque también cayó, lo hizo celebrando el triunfo de su equipo.

Además, Zoraida Gómez, actriz mexicana, estuvo al borde del colapso. “Ahorita Zor tuvo un mareo, no se siente bien”, dijo Jason Romo a la cámara. Zoraida fue atendida por el equipo médico y posteriormente reflexionó: “Es importante decidir cuándo parar... creo que eso es lo que vine a aprender en la Isla”.

Estos momentos han encendido las alarmas entre los seguidores del programa, quienes se preguntan si el formato está llevando demasiado lejos a sus participantes.

¿De qué trata La isla: Desafío extremo 2025 y por qué es tan extrema esta temporada?

La isla: Desafío extremo 2025 es el reality show de Telemundo que lleva a 18 participantes a escenarios salvajes del Caribe, desde playas vírgenes hasta desiertos abrasadores, para enfrentarse a retos físicos, mentales y de supervivencia extrema. Los concursantes se dividen en tres equipos: Águilas, Panteras y Tiburones, y cada semana luchan por condiciones de vida que van desde el lujo total hasta la precariedad absoluta.

El formato incluye competencias por capitanía, inmunidad, recompensas y castigos. Los eliminados son elegidos por votación interna, y al final, solo tres llegarán al último desafío.

Cronograma semanal de La isla: desafío extremo 2025:



Actualmente hay tres personas, a parte de Gary Centeno, en riesgo de abandonar el proyecto por decisión de los participantes.

Los nominados de esta semana de “La Isla: Desafío Extremo 2025″ son:



José María Galeano (equipo Tiburones)

Ximena Herrera (equipo Tiburones)

Zoraida Gómez (equipo Águilas)

¿Quiénes son los participantes confirmados de La isla: Desafío extremo 2025 y qué equipos integran?

La segunda temporada del reality La isla: Desafío extremo 2025 se estrenó el martes 7 de octubre de 2025 por Telemundo. La edición 2025 reúne a actores, influencers, atletas y estrellas de realities. Aquí la lista completa de los 18 competidores:

Elizabeth Gutiérrez – actriz e influencer

– actriz e influencer Christian de la Campa – actor y ex La Casa de los Famosos

– actor y ex Helen Ochoa – cantante

– cantante Gary Centeno – actor costarricense

– actor costarricense Ximena Herrera – actriz boliviana

– actriz boliviana Mauricio Islas – actor mexicano

– actor mexicano Julieta Grajales – actriz mexicana

– actriz mexicana José María Galeano – actor español

– actor español Jason Romo – actor e influencer fitness

– actor e influencer fitness Zoraida Gómez – actriz mexicana

– actriz mexicana Estefanía Ahumada – actriz y conductora

– actriz y conductora Fernanda Flores – estrella de realities

– estrella de realities Martín Salvador – entrenador personal dominicano

– entrenador personal dominicano Moi Guiquita – activista indígena ecuatoriano

– activista indígena ecuatoriano Nievelis González – modelo puertorriqueña

– modelo puertorriqueña Paulina Araujo – atleta y campeona de esgrima

– atleta y campeona de esgrima Roberto Alejandro – bailarín mexicano

– bailarín mexicano Rodrigo Mata – paramédico y emprendedor

¿Qué premios ofrece La isla: Desafío extremo 2025 y cómo se define al ganador de la temporada?

El gran premio de La isla: Desafío extremo 2025 es uno de los más jugosos en la historia de los realities hispanos: 200 mil dólares, que equivalen a aproximadamente 3 millones 600 mil pesos mexicanos, además de un trofeo simbólico que representa el triunfo absoluto en condiciones extremas.

El ganador deberá sobrevivir casi 10 semanas de competencia, superar desafíos físicos, traiciones inesperadas y votaciones internas que ponen a prueba la lealtad. Las fases individuales premian la astucia, la resistencia y la capacidad de adaptación, convirtiendo cada episodio en una batalla por mantenerse en juego y acercarse al codiciado premio final.