Carin León vuelve a hacerle el feo a Christian Nodal y rechaza posible colaboración

Carin León, uno de los más grandes exponentes del género regional mexicano, ha dejado claro una vez más que no tiene ningún tipo de interés en colaborar musicalmente con Christian Nodal.

En una reciente entrevista con el programa ‘El Gordo y la Flaca’, Carin León fue cuestionado sobre sus planes de realizar nuevos duetos musicales. El conductor Raúl de Molina le preguntó si le gustaría colaborar con Christian Nodal, uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional que al igual que Carin, es oriundo de Sonora.

Mira: Geraldine Bazán se defiende de Maxine Woodside por polémico comentario: “De eso comen”

Un rechazo de Carín León a Nodal sin rodeos

La respuesta de Carin León dejó fríos a los conductores del programa. Sin temor a mostrar su rechazo, el intérprete de ‘Primera cita’ comentó:

“No, con mi compa Christian no, la verdad no, no tengo comunicación”, dijo Carin León.

Carin León y Christian Nodal con sombrero negro. / Instagram: @carinleonoficial / @nodal

Raúl de Molina, buscando obtener más detalles, fue más directo en su pregunta:

"¿No lo has hecho? ¿Quisieras hacerlo?”, agregó Raúl.

La respuesta de Carin León fue clara y contundente: “No, la neta no”, sin ofrecer mayores detalles sobre su decisión.

Un sueño por cumplir: colaborar con Alejandro Sanz

Aunque Carín León no desea colaborar con Nodal, sí expresó su entusiasmo por un próximo proyecto musical. El cantante destacó que está a punto de cumplir uno de sus mayores sueños: colaborar con Alejandro Sanz, a quien admira profundamente.

“La verdad ha sido de mis sueños más grandes que he tenido en mi vida”, comentó Carin León.

A pesar de su rechazo a trabajar con Christian Nodal, Carin León continúa valorando y persiguiendo nuevas oportunidades en su carrera musical, destacando su deseo de colaborar con artistas que admira y con quienes siente una verdadera conexión.

Mira: Aleska reacciona a la nueva relación de Nicky Jam ¿qué opina?

Los seguidores de Alejandro Sanz se preocuparon ante el mensaje del cantautor en Twitter. / Facebook: Alejandro Sanz

¿Por qué Carin León no quiere colaborar con Nodal?

Esta no es la primera vez que el cantante descarta la posibilidad de colaborar con Nodal. En noviembre del año pasado, durante una entrevista con los medios de comunicación, mencionó que solo le gusta cantar con artistas que considera sus amigos.

“No está en mis planes ni en los suyos, cada quien en lo suyo. En realidad, es irrelevante. Yo hago duetos con amigos, con personas con las que tengo buena química, con quienes he compartido. Siento que los duetos ya no son lo que solían ser”, afirmó.

“En ese momento no lo consideraba, tal vez no. Estoy bien así, no tengo necesidad de decir si haré duetos con alguien más. Yo me dejo llevar por lo que va llegando, lo que me hace vibrar. Si no me vibra algo, pues no vibro yo tampoco y sigo adelante”, añadió.

A pesar de todo, ni Christian ni Carín han declarado tener algún conflicto entre ellos.

Mira: Lupillo Rivera lanza advertencia a Telemundo y afirma que tiene pruebas