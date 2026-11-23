Desde hace ya algún tiempo, Carlos Bonavides dio a conocer de manera pública que tenía dos hijos no reconocidos, Alex Ruíz quien radica en Estados Unidos y Aylín Barrera, quien es oriunda de Tijuana, Baja California.

Esta última habría dado la sorpresa de ser madre, ¿ya lo sabe el actor? Aquí todos los detalles que reveló el periodista de espectáculos Javier Ceriani.

Foto: Redes sociales

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¿Quién es Aylín Barrera, la hija no reconocida de Carlos Bonavides?

Fue a través de una entrevista para Ventaneando que Carmen Barrera, madre de Aylín Barrera, dio a conocer varios años atrás había tenido un romance con Carlos Bonavides, y que de dicha relación había nacido la hija de ambos, conocida como Aylín Fernanda Barrera.

Según reveló Carmen, el objetivo de la entrevista era únicamente buscar un acercamiento entre padre e hija, dejando del lado el tema económico e incluso legal. Afortunadamente el actor al enterarse de las intenciones de ambas, reveló que estaba dispuesto a hacer una prueba de ADN y asumir su responsabilidad.

Carlos Bonavides / IG: @elminutotv

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¿Qué dijo Carlos Benavides sobre Aylín Barrera, su hija?

Luego de varios años desde que se dio a conocer la noticia, finalmente Carlos Bonavides reveló que Aylín Barrera sí era su hija. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha habido un acercamiento real, y que su deseo es conocerla en persona y reunirse como la familia que son. En entrevista con TVNotas, el actor reveló:

“Es doctora, ella vive en Tijuana, es hermana de Tadeo, de mi hijo, y tiene otra hermana en Los Ángeles, Apolonia, así que pues la familia crece” Carlos Bonavides

Carlos Bonavides fue cuestionado sobre como trató el tema con su hijo Tadeo Bonavides, producto de su relación con Yodi Marcos, a lo que el actor aseguró que lo platicó con él de la manera más natural que existe, y por supuesto, de manera transparente.: “Con toda la naturalidad, con toda la realidad y con toda verdad, es la única forma, es el único camino… ya se comprobó [la paternidad] y Tadeo comprende completamente eso”.

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¿Carlos Bonavides ya es abuelo? Así lo reveló Javier Ceriani

En la emisión de este lunes 23 de noviembre de 2026, el periodista de espectáculos, Javier Ceriani reveló que Aylín Barrera, hija de Carlos Bonavides, había dado a luz a un varón, y que por lo consiguiente, el actor ya era oficialmente abuelo.

Hija de Carlos Bonavides / Redes Sociales

“Carlos Bonavides tiene una hija no reconocida, aquí está la hija no reconocida de Carlos Benavides… Aylín Barrera empezó su embarazo y lo iba convertir en abuelo a Carlos Bonavides… en exclusiva con marca de agua, espero Carlos que te conmuevas con esta foto que te voy a mostrar, porque Carlos Benavides acaba de ser abuelo y este es en exclusiva el nieto de Carlos Bonavides, el comediante mexicano” Javier Ceriani

En el pasado el actor ya había compartido sus deseos de buscar una relación con su hija, y se espera que tras la noticia del nacimiento de su nieto, Carlos Benavides se pueda acercar a Aylín Barrera y cumplir su sueño: “no quiero morirme sin abrazarla”.