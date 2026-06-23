Carlos Bonavides alza la voz por actores veteranos en telenovelas y exige oportunidades “¿no tenemos derecho?”

A meses de que Carlos Bonavides confirmara públicamente que tiene una hija secreta, no se guardó nada y lanzó un fuerte reclamo a las producciones de telenovelas. El actor, visiblemente molesto, pidió más oportunidades para los actores veteranos, asegurando que aún tienen mucho que ofrecer en pantalla.

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Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Carlos Bonavides sobre los actores veteranos en las telenovelas mexicanas?

Carlos Bonavides encendió la conversación en torno a los actores veteranos en telenovelas mexicanas al cuestionar directamente la falta de oportunidades para artistas con trayectoria. El actor mexicano, reconocido por su amplia carrera en televisión, fue contundente al expresar su inconformidad con la industria actual.

“Yo quiero hacer televisión. ¿Los viejos ya no tenemos derecho a hacer un estelar, un coestelar? ¿Ya no?”, declaró, dejando ver su frustración ante la preferencia por el talento joven en los proyectos actuales.

Bonavides destacó que la actuación no debería estar limitada por la edad, pues las historias reflejan todas las etapas de la vida. En ese sentido, enfatizó que los actores veteranos en telenovelas siguen siendo necesarios para dar realismo y profundidad a las historias.

“Está bien, la juventud está bien, pero la actuación se trata de identificar la vida, y en la vida somos bebés, niños, adolescentes, jóvenes, maduros y viejos”, afirmó. Carlos Bonavides

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Carlos Bonavides / Clasos/Facebook: Carlos Bonavides/ TVNotas

¿Carlos Bonavides critica que las telenovelas se enfoquen solo en historias de jóvenes?

El reclamo de Carlos Bonavides sobre las oportunidades para actores veteranos no es menor. El actor señaló que los productores y escritores se han enfocado en fórmulas repetitivas, dejando de lado la diversidad de personajes y generaciones.

Según explicó, las tramas actuales de telenovelas siguen un patrón similar, centrado principalmente en historias románticas juveniles, lo que limita la participación de actores con más experiencia.

“Entonces, los escritores nada más se fijan en las historias de amor de siempre”. Carlos Bonavides

Además, Bonavides reveló que el público sigue interesado en verlo en pantalla, lo cual refuerza su argumento de que los actores veteranos en telenovelas aún tienen gran aceptación.

“La gente ve las telenovelas, pero siempre me preguntan: ‘¿Y cuándo va a salir usted en la telenovela?’”, comentó, agregando que incluso en redes sociales recibe mensajes constantes.

“Y en TikTok, diario, todos los días: ‘¿Y cuándo va a hacer telenovela?’”. Carlos Bonavides

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Carlos Bonavides / Redes sociales

¿Por qué Carlos Bonavides asegura que los actores veteranos están siendo olvidados en la televisión?

Carlos Bonavides señaló que cada vez hay menos espacios relevantes para intérpretes con trayectoria dentro de la televisión actual.

“Es una lástima que en México no se tome en cuenta a los actores veteranos, que todavía estamos fuertes, que todavía estamos bien”, expresó.

Bonavides puso sobre la mesa una tendencia dentro de la industria: historias que priorizan ciertos perfiles y dejan de lado la diversidad generacional que, en su opinión, enriquece las tramas. Incluso, compartió que cuando llegan oportunidades, estas suelen ser limitadas en cuanto a desarrollo de personaje.

“Es una lástima que los productores no piensen en nosotros más que para hacer recuadros… ahí nos dan un papel de recuadro”. Carlos Bonavides

Para el actor, no se trata de desplazar a nuevas generaciones, sino de abrir el panorama narrativo y reconocer que las historias también necesitan personajes maduros, con peso dramático y experiencia.

“Es increíble que no nos pelen”, insistió.

Carlos Bonavides / Foto: Redes sociales

¿Carlos Bonavides quiere regresar a las telenovelas y protagonizar nuevos proyectos?

Pese a su inconformidad, Carlos Bonavides dejó claro que sigue con toda la disposición de trabajar en telenovelas y demostrar su talento. El actor aseguró que aún tiene mucho que aportar a la televisión mexicana.

“Entonces, yo también sirvo para las telenovelas, que me den chance” Carlos Bonavides

Además, aunque reconoció que actualmente cuenta con trabajo, insistió en que no se debe olvidar a los actores con experiencia.

“Ahorita, gracias a Dios, tengo llamado, pero nosotros todavía podemos dar mucho”, concluyó.