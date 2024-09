Cecilia Galliano y Gomita se reencuentran a 10 años de su polémica con el anillo; así fue el esperado momento

La eliminación de Araceli Ordaz ‘Gomita’ de ‘La casa de los famosos México’ dio un giro inesperado al revivir una antigua rivalidad. Su encuentro con Cecilia Galliano, marcada por una polémica de años desde su paso por Sabadazo, sorprendió a todos al mostrar una relación aparentemente reconciliada.

Fue en 2014 cuando Gomita y su hermano Lapizito estuvieron en el ojo del huracán porque en un programa de ‘Sabadazo’ se desapareció el anillo de compromiso de Cecilia Galliano, quien ese entonces tenía una relación con Mark Tacher. Años más tarde, los hermanos dieron su versión de lo sucedido y hablaron de que comenzaron a culpar a “la persona más vulnerable”, que en ese momento era él y solo tenía 15 años.

Recientemente, en el programa ‘Sale el sol’, se retomó el tema cuando hablaban sobre los anillos de compromiso y Mark Tacher, contó su historia. El conductor comentó que durante el programa de televisión el anillo “salió volando” y luego aseguró que vio que alguien vestido de payaso lo tomó: “El segundo (anillo que di) se lo robaron a la susodicha”

Mark Tacher cuenta que vio a Lapizito robándose el anillo de compromiso de Cecilia Galliano / YouTube

Cecilia Galliano ya había hablado de como recibiría a Gomita

Cabe destacar que hace unos días la conductora de las pre y postgalas, cuando la cuestionaron cómo recibiría a la influencer, fue clara y aseguró que recibirá a la youtuber como una conductora profesional y dejará todo en el pasado: “Ese es un tema que se fue haciendo... es un tema archivado. Para mí, la persona que lo vuelve a sacar es de otra parte, pero yo soy una mujer emocionalmente estable, correcta y no pasa nada”, comentó.

Y añadió: “Para toda la gente que se pregunta cómo (la voy a recibir), será cómo soy y cómo he recibido a todos, a pesar de que han salido muchos y que no estoy de acuerdo con sus comportamientos. Los voy a recibir como los tengo que recibir”, dijo y lo cumplió.

El reencuentro entre Gomita y Cecilia Galliano

La postgala del reality show fue el escenario perfecto para una inesperada reconciliación. La eliminación de Gomita, lejos de generar más conflictos, abrió las puertas a un acercamiento con Cecilia Galliano. En un emotivo momento, ambas conductoras dejaron atrás las rencillas y con un afectuoso abrazó, al parecer, se limaron asperezas.

Incluso tras escuchar su participación dentro de La casa, Cecilia le dio un sincero consejo, pues Gomita mencionó que en muchas ocasiones sí quedaba callada ante las injusticias .

“Sé que no soy nadie para dar un consejo, pero nos conocemos desde chiquitas, desde muy chiquitas. Nunca te quedes callada con nada, nunca, y menos con la historia que tienes. Sea en el juego que estés, estés con quien estés, tu verdad siempre debe de ir por delante y si tú sabes qué has pasado por muchas cosas fuertes como mujer, tanto tú como tu mamá, nunca te quedes callada, aunque te tengan que sacar de ahí, no importa, vas a ganar siempre más”, expresó Galliano.

Reencuentro entre Gomita y Cecilia Galliano, mejores amigas de anillo🩷👯‍♀️



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/5XkKmXItz0 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 2, 2024

Maryfer Centeno analiza reencuentro de Cecilia Galliano y Gomita

A pesar de lo visto en el reencuentro, Maryfer Centeno, reconocida especialista en lenguaje corporal, compartió en sus redes sociales su análisis.

Centeno destacó el enorme anillo que Galliano llevaba y cómo lo cuidaba constantemente, aseguran que fue un mensaje sobre la polémica.. Además, observó que Gomita adoptó una postura defensiva, sugiriendo que estaba visiblemente incómoda frente a Galliano “Es una postura barrera, pone el brazo y pone los muslos”,

Según Centeno, mientras Galliano parecía dominar la situación, Gomita se mostraba nerviosa, lo que podría estar relacionado con el tema del anillo “la persona que todo el tiempo tiene el control es Cecilia Galliano y la persona que queda en segundo lugar es Gomita, quien manda es Cecilia”.

“La postura abierta de Cecila es de ‘di lo que quieras, bienvenida, se está divirtiendo, lo está disfrutando. Cecilia Galliano demuestra por qué está en el lugar donde está”, dijo Maryfer.

Finalmente, Maryfer Centeno destacó que pudo ver una sonrisa sincera en ambas, aunque existiera el nerviosismo.

