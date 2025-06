Claudia Cervantes enfrenta apagón en escena y conquista al público en ‘Soltera pero no sola’

La actriz y escritora Claudia Cervantes ofreció recientemente una función de su monólogo musical Soltera pero no sola en condiciones inusuales: sin luz. Lo sorprendente es que, según relató, el apagón fue provocado por la presencia de uno de sus invitados, Jaume Rigual, un sanador energético catalán.

“La luz no se fue por la lluvia ni por casualidad. Días antes conocí a Jaume en una estación de radio, donde también se fue la luz. Él me dijo que era por su energía. Cuando supe que asistiría a mi obra, le advertí a mi técnico y productor que si se iba la luz, sería por él… y no me creyeron”, explicó Cervantes. Antes de la tercera llamada, dos transformadores se quemaron. Sin posibilidad de reparación inmediata, Claudia decidió salir al escenario y continuar con la función.

Claudia Cervantes da función sin luz de “Soltera pero no sola”: Un reto actoral a ciegas

“Fue un enorme reto actoral que me hizo sacar lo mejor de mí. No había micrófono, ni música, ni efectos. Solo una luz portátil y la cámara de una realizadora que grababa imágenes para promocionar las próximas 1000 funciones”, relató Claudia Cervantes a TVNotas.

Inspirada por el concepto del “teatro pobre” de Jerzy Grotowski, Claudia proyectó su voz y se entregó por completo a la escena. “Recordé cuando en el CEA presentamos ‘Bodas de sangre’ para un público invidente. Esta vez, fui yo quien actuó a ciegas”.

El público, lejos de abandonar la sala, se mantuvo atento y conmovido. “Una amiga me dijo que no se quedaron por solidaridad, sino porque la obra es buenísima. Sentí su complicidad, estaban inmersos en el mismo vacío que yo”.

Claudia Cervantes en el teatro “Soltera pero no sola” / Cortesía

¿Y qué dijo el sanador?

Tras el apagón, Jaume Rigual le envió una nota de voz: “Quizá solo tenían que subir una palanquita”, bromeó. Mientras tanto, el ingeniero del teatro intentaba sin éxito restablecer la energía. “Yo estaba segura de que era por Jaume. Él se disculpó y me felicitó. Me invitó a su curso de formación en junio, al que asistiré con curiosidad y gratitud”, compartió Claudia.

La función sin luz se convirtió en una experiencia inolvidable tanto para la actriz como para el público. “A veces, el universo te pone pruebas para demostrarte que estás lista para un nuevo nivel”, concluyó Cervantes.

La función conmemorativa por las 1,000 representaciones de ‘Soltera pero no sola’ se celebrará el viernes 3 de octubre en el Teatro del Parque en Interlomas, con alfombra roja y padrinos aún por anunciar.

Claudia Cervantes en el teatro en la presentación de “Soltera pero no sola” / Cortesía

Trayectoria de Claudia Cervantes

Claudia Cervantes nació el 13 de junio de 1979 en Morelia, Michoacán. Es actriz, escritora, productora, modelo y conductora. Se formó como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y estudió producción de cine en Los Ángeles, además de cursar la carrera de Literatura en la Universidad Iberoamericana.

Ha participado en telenovelas como ‘Mi pecado’, ‘Bellezas indomables’, ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’, así como en películas como ‘Cabeza de Buda’ y ‘El viaje de la Nonna’. En teatro, ha destacado con su monólogo musical ‘Soltera pero no sola’, que también convirtió en libro en 2013.

Como escritora, ha publicado columnas en medios como El Universal y Mujer Ejecutiva, y es autora de La hoja en blanco (2011). También ha trabajado en producción de eventos culturales y comerciales.

