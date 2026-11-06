Conductora de Cuéntamelo Ya revela que comenzará quimioterapias; preocupa su estado de salud

La preocupación por la salud de Bettyna Salazar, famosa por interpretar a Olga Sana en televisión, continúa. La actriz confirmó que tendrá que someterse a un nuevo ciclo de quimioterapias después de ser diagnosticada nuevamente con cáncer de mama. A través de un comunicado, la conductora de '¡Cuéntamelo Ya!’ compartió los detalles de esta nueva etapa médica.

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‘Olga Sana’ y su lucha contra el cáncer / Redes sociales / Capturas de pantalla

¿Cuál es el estado de salud de Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’, tras ser diagnosticada nuevamente con cáncer de mama?

La conductora y comediante Bettyna Salazar, conocida por el personaje de “Olga Sana”, volvió a preocupar al público luego de confirmar que comenzará un ciclo de quimioterapias como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama.

La famosa había informado semanas atrás que durante una revisión médica de rutina le detectaron una pequeña lesión en el seno izquierdo. Tras varios estudios especializados y una biopsia, recibió un diagnóstico positivo de cáncer.

Aunque fue sometida a una mastectomía para retirar el tumor, los resultados posteriores llevaron a los especialistas a recomendar quimioterapia para reforzar el tratamiento y disminuir riesgos futuros.

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La carrera y trayectoria de ‘Olga Sana’ / Redes sociales

¿Qué reveló Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’, sobre sus quimioterapias y cómo enfrentará esta nueva batalla contra el cáncer?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la conductora compartió la noticia con la actitud positiva que la caracteriza y dejó claro que seguirá adelante pese al difícil momento.

“¡Pues la aventura continúa! Ahora vamos por un ciclo de quimioterapia, un paso más en este camino para recuperar mi salud por completo” Olga Sana

Más adelante reiteró que no piensa detener sus actividades profesionales mientras se somete al tratamiento: “... Y como siempre les digo, mi vida no se detiene ni se altera. Seguiré trabajando normalmente y llevando mi tratamiento de la mano, porque todo esfuerzo vale la pena cuando se trata de seguir viviendo, disfrutando y sumando muchos años más de vida.”

La conductora también aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido desde que compartió públicamente su diagnóstico.

“Gracias de corazón por sus buenos deseos, sus oraciones, sus mensajes y, sobre todo, por tantas buenas vibras. ¡Los quiero mucho!” Olga Sana

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Comunicado Olga Sana

¿Por qué Bettyna Salazar necesitará quimioterapia después de someterse a una mastectomía?

La noticia sorprendió a muchos seguidores debido a que, tras la cirugía realizada en octubre, existía la esperanza de que el tratamiento no incluyera quimioterapia. Incluso, la propia Bettyna había confesado en su momento: “Yo no quiero quimio”, pues los primeros reportes médicos parecían indicar un panorama más alentador.

Sin embargo, el resultado definitivo de patología cambió el escenario. El análisis detallado del tejido retirado durante la operación llevó a los especialistas a determinar que la mejor opción era complementar el procedimiento quirúrgico con un ciclo de quimioterapias.

Pese a la noticia, la conductora mantiene una postura positiva y confía en que esta decisión médica le permitirá recuperarse por completo y regresar a su rutina con normalidad.

‘Olga Sana’ comparte su proceso en redes sociales / Redes sociales

¿Cuándo tuvo cáncer de mama Bettyna Salazar y cómo logró vencer la enfermedad en 2015?

Esta no es la primera vez que la actriz enfrenta una batalla contra esta enfermedad. En 2015 fue diagnosticada con cáncer de mama y comenzó un intenso tratamiento que incluyó cirugías y sesiones de quimioterapia. Tras varios meses de lucha, logró vencer la enfermedad y se convirtió en una voz importante para promover la detección temprana y la autoexploración femenina.

Ahora, once años después de aquella primera batalla, Bettyna Salazar vuelve a enfrentar el cáncer con la misma fortaleza que la caracterizó entonces. Su experiencia previa le permite encarar esta nueva etapa con conocimiento, disciplina y esperanza.

Durante estos años también ha compartido otros desafíos de salud derivados de los tratamientos que recibió, entre ellos problemas óseos que fueron diagnosticados tiempo después. Aun así, la conductora de Cuéntamelo Ya! ha dejado claro que no permitirá que el cáncer defina su vida. Mientras continúa bajo supervisión médica especializada, seguirá presente en televisión y cumpliendo sus compromisos profesionales, demostrando que mantiene intactas las ganas de trabajar y de salir adelante.