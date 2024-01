Consuelo Duval provoca choque y revela que ¡pensó en huir del problema!

El pasado 6 de diciembre, se dio a conocer que Consuelo Duval fue víctima de robo en su residencia, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México. Los delincuentes sustrajeron medio millón de pesos y varios objetos de valor.

Los primeros reportes dieron a conocer que esto habría sucedido con el método ‘La patrona’, ya que los rateros aparentemente le habían hecho creer a la empleada doméstica que había sido la comediante, quien le pedió que pusiera todas las cosas de valor en automóviles con el pretexto de un supuesto problema en el aeropuerto.

Luego de esta polémica situación, parece ser que las tragedias no cesan para la conductora, ya que el pasado martes 16 de enero compartió a sus seguidores que sufrió un accidente, en el cual consideró darse a la fuga, ya que el choque fue provocado por ella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Federica P. Luche contó a sus seguidores que, al salir de un restaurante, la mañana del martes, chocó contra un auto que estaba estacionado. Por esta razón, la famosa habría tomado en cuenta deslindarse de la situación, pero la presencia de su hijo, la hizo reflexionar y asumir su responsabilidad ante el siniestro.

Agregó: “No se los había mencionado, pero mi hijo estaba conmigo y se dio cuenta de que su mamá chocó el coche de atrás y me dijo: ‘Mamá, ¿qué pasó ahí?’. Por un segundo pensé en huir, pero ¿qué hubiera pensado mi hijo de mí? ¡Qué vergüenza!”.

Luego de tomar la decisión de hacerse cargo de la situación, la conductora de Netas divinas reconoció que el no asumir responsabilidad sería una traición a sus principios. Sin embargo, logró hacerse cargo de la situación, por lo que narró cómo buscó al dueño del carro y llegaron a un mutuo acuerdo.

Consuelo Duval

“En lo que Michel se bajó por un papel y un lápiz para dejarle un mensaje al dueño del coche, yo me bajé a buscar al dueño del coche. Le hice carita de: ‘¡Hola!’, y se me quedó viendo como diciendo: ‘¿A esta qué le pasa?’. Me acerqué a él y le dije: ‘Te quiero decir algo. Sé que es muy temprano, pero te choqué tu coche. Es que así que tú digas, qué buena soy para manejar, pues no’”.