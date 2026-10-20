¿Coque Muñiz defendió a Enrique Guzmán? Tras críticas por cuestionar entrevista a Frida Sofía, ofrece disculpas

Lo que comenzó como una conversación sobre una de las entrevistas más polémicas de la televisión mexicana terminó colocando a Jorge ‘Coque’ Muñiz en el centro de la controversia. El cantante cuestionó a Gustavo Adolfo Infante por haber difundido las declaraciones de Frida Sofía contra su abuelo, Enrique Guzmán, y sus palabras no fueron bien recibidas en redes sociales. Ante la polémica, Coque decidió reaparecer en video para ofrecer una disculpa pública y aclarar su postura.

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¿Qué le preguntó Coque Muñiz a Gustavo Adolfo Infante sobre Frida Sofía y Enrique Guzmán?

Durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, Coque Muñiz recordó la polémica conversación que Frida Sofía sostuvo con Gustavo Adolfo Infante en 2021.

En aquella entrevista, la hija de Alejandra Guzmán habló sobre presuntos abusos y tocamientos que habría sufrido cuando era niña, señalando a su abuelo Enrique Guzmán. Las declaraciones generaron un enorme impacto mediático y dividieron opiniones.

Al abordar el tema, Coque cuestionó si era necesario difundir una acusación de ese tamaño considerando las consecuencias que podría tener para la imagen pública del intérprete.

Coque Muñiz “Yo recuerdo algo que me llamó mucho la atención porque no era necesario; haces una entrevista con una niña, con la hija de Alejandra Guzmán. Era una gran nota por cosas que estaban sucediendo, pero, ¿tú crees que era necesario tocar un tema que iba a afectar a un artista con tantos años?”

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¿Qué respondió Gustavo Adolfo Infante sobre la entrevista a Frida Sofía?

Ante los cuestionamientos, Gustavo Adolfo Infante explicó que desconocía el tema que abordaría Frida Sofía cuando aceptó realizar la entrevista. El periodista aseguró que antes de comenzar la conversación, la influencer le pidió que no eliminara ninguna parte de sus declaraciones y que él aceptó esa condición sin imaginar lo que revelaría.

“Lo sé, lo acepto, lo conozco, lo evalué, lo pensé, lo medité, pero también sabes qué, lo prometí. Cuando empezó la entrevista con Frida Sofía me dice: ‘Vamos a hacer la entrevista Gustavo, lo que te voy a decir solo, prométeme que no vas a cortar nada’. Yo no sabía de qué iba a hablar”. Gustavo Adolfo Infante

Coque Muñiz insistió en que las acusaciones podían afectar una trayectoria artística y cuestionó si habría sido conveniente consultar a un especialista legal antes de publicar la conversación. Aclaró que desconocía quién tenía la razón: “Porque es una gran ventaja poder decir algo sin que tenga las pruebas, no sé quién tiene la razón; insisto, yo no soy el juez, pero era muy difícil tomar esa decisión, no solamente como periodistas porque hay notas que sí destrozan”.

Ante la insistencia, Gustavo Adolfo Infante respondió que su responsabilidad había sido dar espacio al testimonio, sin asegurar que los hechos denunciados estuvieran comprobados.

“Yo no estoy diciendo que haya pasado, yo nomás, aquí lo que pasa es que están enojados con el mensajero y la que lo dijo fue ella; ella lo dijo, no lo dije yo”. Gustavo Adolfo Infante

Coque cerró el intercambio con otra reflexión que también generó controversia: “Yo sí le creería, porque hay que creerle a las mujeres, pero no me atrevería a comentar algo, no lo haría público porque el escarnio del público cuando no tiene una idea correcta de lo que sucedió, va cambiando”.

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El Coque Muñiz diciéndole a Gustavo Adolfo que le arruinó la carrera a Enrique Guzmán al dar a conocer que presuntamente vi0ló a su nieta, cuando ella misma lo contó. Que asco, el Coque Muñiz defendiendo a un agresor para cuidar su trayectoria artística. Bien @GAINFANTE por ponerlo en su lugar y ser firme. — José Andrés (@joseandrescg) October 18, 2026

¿Coque Muñiz salió en defensa de Enrique Guzmán?

Las declaraciones de Coque Muñiz sobre Frida Sofía provocaron indignación en redes sociales, donde varios usuarios interpretaron que el cantante estaba defendiendo la reputación de Enrique Guzmán por encima del derecho de una persona a denunciar presuntos abusos.



“Qué mentalidad la de Jorge! Ahora resulta que por no afectar la carrera del viejo Guzmán hubiera sido mejor que se callara!”

“O sea que minimiza lo que le paso a una niña?”

“Y si su hija estuviera en esa situación también defendería a su agresor ???.?”

“Muy mal Jorge Muñiz ! Mejor no hubiera opinado ahora ya sabemos cómo manejaría un caso de abuso, que triste que le importe más la fama.”

“Cómo puede ser que Jorge diga eso ,si es verdad se tiene que decir sin importar su trayectoria”.

Cabe recordar que Frida Sofía hizo públicas sus acusaciones en 2021. Enrique Guzmán ha negado los señalamientos, por lo que las declaraciones de ambas partes deben distinguirse de hechos judicialmente acreditados.

Frida Sofía vs Enrique Guzmán / Redes sociales

¿Coque Muñiz pide disculpas tras defender a Enrique Guzmán y desatar polémica por las acusaciones de Frida Sofía?

Coque Muñiz reapareció en un video para ofrecer disculpas después de las críticas que recibió por sus preguntas a Gustavo Adolfo Infante sobre las acusaciones de Frida Sofía contra Enrique Guzmán. El cantante reconoció que había realizado una pregunta “fuera de lugar” y aseguró que su intención no era restar importancia a las personas que denuncian situaciones de violencia.

“Estoy siempre a favor de las personas que son víctimas, de que sean escuchadas... Nunca vamos a permitir que haya violencia contra la mujer o cualquier persona” Coque Muñiz

Hasta el momento, Frida Sofía no ha emitido ninguna declaración sobre las disculpas ofrecidas por Coque Muñiz. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante tampoco ha reaccionado públicamente a los comentarios ni al mensaje que compartió el cantante tras la polémica generada por la entrevista.