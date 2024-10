Cynthia Klitbo y Laura Zapata protagonizan fuerte enfrentamiento en ‘Secretos de villanas 3'

El drama no para en la tercera temporada de Secretos de villanas, y esta vez las protagonistas del enfrentamiento son Cynthia Klitbo y Laura Zapata.

Las reconocidas actrices, famosas por sus papeles de villanas en telenovelas, se vieron envueltas en una acalorada discusión durante el reality show, lo que ha causado gran revuelo en redes sociales.

Los espectadores han podido ver cómo la tensión entre ellas escaló rápidamente, sacando a relucir viejos conflictos personales que han marcado su relación fuera de cámaras.

A través de la cuenta de X de “La comadrita”, se compartieron adelantos del momento en que Cynthia Klitbo confronta a Laura Zapata, asegurando tener pruebas de los comentarios ofensivos que esta última ha hecho sobre ella en redes sociales.

La actriz aseguró que conoce a Maribel Guardia desde hace más de 30 años. / Facebook: Cynthia Klitbo.

La situación escaló cuando Klitbo sacó varias hojas con capturas de pantalla de tuits publicados por Zapata, en los que, según Cynthia, se refería a ella de forma despectiva.

“Laura, tú publicaste un tuit donde me dijiste que soy drog…, pasti… y alcoh…”, le recriminó Klitbo mientras sacaba sus pruebas. Visiblemente molesta, la actriz agregó: “Si algo tienes que decirme, me lo dices en la cara”.

La tensión en el set fue palpable, y el enfrentamiento no tardó en acaparar la atención de los televidentes y de los usuarios en redes.

Laura recordó a su madre en una fecha tan especial. / Instagram: @laurazapataoficial

Laura Zapata y Cynthia Klitbo tiene acalorada discusión

Lejos de quedarse callada, Laura Zapata respondió de manera contundente, negando las acusaciones y lanzando duras críticas contra Cynthia. Zapata, conocida por su fuerte carácter, aprovechó para recordarle a Klitbo algunos de sus propios escándalos mediáticos.

“La que está nerviosa es otra. Perdóname mi amor, la que hace llorar a su hija eres tú, porque sales encu.3r4da en las revistas, todo mundo te conoce las t.et.4s”, replicó Laura, elevando aún más la tensión.

Cynthia no se quedó atrás y le respondió con un comentario cargado de ironía: “Con el cuerpo que yo tengo, claro que me 3n.cu3.ro mi amor. Tú no puedes, pero yo hoy por hoy todavía me puedo 3n.cu3r4.r... hay no creo, estás bien fea”. Esta respuesta dejó a muchos espectadores sorprendidos por la crudeza del intercambio entre las actrices.

El enfrentamiento no se limitó solo a los tuits y comentarios en medios. Cynthia Klitbo también trajo a colación una carta escrita por su hija, en la que desmentía las acusaciones de Zapata sobre supuestos problemas de alcoholismo.

Cynthia Klitbo no quiere saber nada del amor / Instagram

“Las personas aman decir que mi madre tiene problemas con la b.3bida o con otras sustancias, y es momento de desmentir esas falacias”, leyó Klitbo en voz alta. En su defensa, la actriz reafirmó que, aunque tuvo problemas con el alcohol en el pasado, ha superado esa etapa.

Por su parte, Zapata no retrocedió y la acusó de mentir, afirmando que “en todas las revistas y programas has dicho que eres alcohólica”. A lo que Klitbo respondió con franqueza: “Que sí fui alcohólica, sí tuve problemas con el alcohol. Esa es una enfermedad, y tú porque no lo aceptas, porque esta tu dea… lo conozco y tú traes un problemón con pastillas, yo nada más te lo dejo”.

El momento más tenso del intercambio llegó cuando Zapata retó a Klitbo a realizarse una prueba para comprobar quién de las dos tenía razón: “Vamos a hacernos una pruebita, te invito”, replicó desafiante.

Sin embargo, Cynthia continuó exponiendo que, además de los problemas de sustancias, Laura no tiene una buena relación con sus hermanas debido a su comportamiento: “Por algo no te hablan tus hermanas, porque ellas sí saben tu realidad”.

Hasta el momento, no sabe más la fuerte discusión que protagonizaron Laura Zapata y Cynthia Klitbo, ya que este jueves 10 de octubre se estrena la tercera temporada de Secretos de Villanas, por lo que se desconoce en qué episodio pasa está pelea, ya que se informó que estará compuesta por 10.

Cynthia Klitbo lee carta de su hija a Laura Zapata y sube el calor de la discusión #SecretosDeVillanas3 😳🔥 pic.twitter.com/DGPelnFBgd — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 10, 2024

¿De que trata el programa Secretos de villanas?

Secretos de Villanas es un reality show de entretenimiento producido por Canela TV, donde se reúnen algunas de las actrices más icónicas de telenovelas conocidas por interpretar a villanas.

El programa explora sus vidas detrás de las cámaras, sus experiencias en la industria del entretenimiento, y revela detalles sobre cómo han afrontado los desafíos de interpretar papeles tan intensos.

Cada temporada junta a estas famosas antagonistas para convivir y compartir historias personales y profesionales. A lo largo del show, las actrices conversan sobre las rivalidades, la competencia en el medio, y los momentos difíciles que han vivido durante su carrera, revelando una faceta más humana y menos conocida.

