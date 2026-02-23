Daniel Bisogno: A un año de su muerte, su hermana Ivette dice: “Todavía no depositamos las cenizas” ¿Se perdieron?

A un año de la muerte de Daniel Bisogno (Q.E.P.D), su hermana Ivette Bisogno confiesa que para ella ha sido muy difícil su partida y que aún conserva los restos del conductor, ya que no los han depositado en un nicho.

¿Dónde están las cenizas de Daniel Bisogno? Ivette explica por qué no están en un nicho

Ivette Bisogno expresó que aún siente muy presentes a su mamá, María Araceli Bisogno Tapia (Q.E.P.D), quien falleció en febrero de 2024, y a Daniel Bisogno, que perdió la vida en febrero de 2025. Aseguró que ya le entregaron las cenizas de su hermano.

“Todavía no las depositamos (en un nicho) porque en su altar le puse su fotito, su agüita, 3 ‘Pelón rico’, 3 ‘Tico tico’, que le encantaban, y está a un lado de mi mamá. Me ha costado mucho trabajo desprenderme, siento que los tengo ahí, que nos cuidan. Me gustaría tenerlos, a lo mejor, temporalmente. Hablo con ellos, siento que me escuchan y que me protegen”.

¿Cómo vivió la familia de Daniel Bisogno su primer aniversario luctuoso?

La hermana del ‘Muñe’, Ivette Bisogno, narró cómo lo honraron en su primer aniversario luctuoso:

“Recordamos a Daniel en cada lugar, cada momento, cada comida, cada plática… No tenerlo físicamente es muy duro, muy triste. Nos hace falta cada día. Planeábamos hacerle su misa, pero mi papá (Concho) tenía una infección en las vías urinarias, estuvo con antibiótico 10 días y apenas se está sintiendo mejor. Reprogramaremos la misa. No sé si sea abierta al público, es una opción”.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Daniel Bisogno? Ivette Bisogno revela cómo fueron los momentos finales del conductor

Daniel Bisogno, según el relato de su hermana, mantuvo su fortaleza hasta el final. Ivette narra cuáles fueron sus últimas palabras:

“Él luchó hasta el último momento. Nunca lo oí decir: ‘Ya no puedo más’. Él es como mi papá, fuerte. Aunque estaba enfermo, lo veías entero. Ese último día sí lo vi mal. Estaba en terapia intensiva. No podíamos estar mucho con él. Nos turnábamos los horarios. Él preguntó: ‘¿Por qué me dejan tanto tiempo solo?’, cuando estábamos al 100. Lo último que me dijo fue: ‘¿Por qué lloras?’, y Ale le contestó: ‘Porque está muy preocupada por ti’, y él hizo como: ‘¡Ay, Carmela, siempre está preocupada!’”.

¿Cuándo murió y cuál fue la causa de muerte de Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, meses después de haberse sometido a un trasplante de hígado que, en un inicio, fue calificado como exitoso. El conductor incluso compartió que estaba en recuperación, pero con el paso de las semanas su estado de salud comenzó a deteriorarse. Fue hospitalizado en varias ocasiones por diversas complicaciones, entre ellas una infección bacteriana en las vías biliares que lo obligó a recibir un tratamiento intensivo con antibióticos durante sus últimos días.

Su hermano, Alex Bisogno, relató que Daniel había mostrado mejoría tras un cambio de tratamiento y que la familia estaba esperanzada. “Esta maldita bacteria dañó otras partes de su cuerpo y hasta el último momento, Daniel luchó como un guerrero”, expresó entonces. Desde 2023, el también actor enfrentaba un daño hepático severo que derivó en el trasplante, ya que los médicos consideraban su hígado prácticamente inservible. De manera oficial, se informó que falleció por complicaciones quirúrgicas y hepáticas derivadas de una falla multiorgánica.

