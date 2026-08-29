¿Dónde está Jorge Gil? Documental destapa nuevas dudas sobre el testigo del asesinato de Paco Stanley

A 27 años del crimen que sigue sin resolverse del todo, el caso de Paco Stanley volvió a los reflectores gracias a un documental que promete revelar nombres y detalles nunca antes contados. En medio de esa investigación, resurgió una pregunta que muchos se hacían desde hace años: ¿qué fue de Jorge Gil, el periodista que viajaba junto al conductor la noche de la balacera y que hoy parece haberse esfumado por completo?

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Revivirán investigaciones sobre la muerte de Paco Stanley / Redes sociales

¿Qué pasó con Jorge Gil, testigo del asesinato de Paco Stanley?

Jorge Gil no era solo un colega de Paco Stanley, sino la persona que estaba dentro de la camioneta cuando el vehículo fue atacado a balazos. El periodista de espectáculos recibió un disparo en una pierna aquella noche, convirtiéndose en el único testigo presencial que sobrevivió al ataque directo.

Según se recuerda del caso, en la misma balacera murió un hombre por una bala perdida que le impactó en la espalda, y también resultó herido uno de los empleados del estacionamiento del restaurante. Sin embargo, entre todas las personas involucradas, Jorge Gil es quien más preguntas ha dejado abiertas por su silencio de años.

De acuerdo con la productora del documental Testigos, Arlette Garibay, actualmente es imposible dar con el paradero de Jorge Gil. “Jorge Gil se contactó con ustedes, ¿está vivo, está muerto?”, le preguntó directamente el periodista Javier Ceriani durante una entrevista reciente.

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¿Dónde está Jorge Gil? Productores del documental de Paco Stanley revelan que no han podido localizarlo

La respuesta de Arlette Garibay dejó ver que ni siquiera el equipo detrás del documental ha logrado ubicar a Jorge Gil en los últimos años. La productora reconoció que contaban con varios números telefónicos para contactarlo, pero todos resultaron estar fuera de servicio al momento de intentar comunicarse con él para el proyecto.

“No sé ni yo, hace muchos años que lo vi, o tal vez más, en el 2012 no he vuelto a saber nada de él. Todos los teléfonos que yo tenía de él están desconectados, no existen. Jorge prácticamente se apartó del mundo, de la carrera, dejó absolutamente todo”, Arlette Garibay

Esta desaparición mediática de Jorge Gil ha alimentado todo tipo de especulaciones entre quienes siguen de cerca el caso Paco Stanley, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre su paradero, su estado de salud o los motivos exactos detrás de su retiro absoluto de la vida pública.

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¿Quién es Jorge Gil y qué relación tuvo con Paco Stanley?

Jorge Gil se desempeñó como periodista de espectáculos y colaborador cercano de Paco Stanley durante buena parte de la década de 1990. Formó parte del elenco de programas como Pácatelas, en Televisa, y Una tras otra, en TV Azteca, donde compartía créditos con el conductor en segmentos de comedia, notas del medio artístico y dinámicas de entretenimiento.

El 7 de junio de 1999, Jorge Gil pasó de ser compañero de trabajo a testigo directo de uno de los crímenes más recordados del espectáculo mexicano. Se encontraba dentro de la camioneta junto a Paco Stanley cuando, a las afueras del restaurante “El Charco de las Ranas”, un grupo armado abrió fuego contra el vehículo. Gil resultó herido de bala en una pierna, pero logró sobrevivir al ataque.

Tras el homicidio, Jorge Gil habría ofrecido declaraciones que resultaron relevantes para las autoridades, aunque hasta la fecha no hay una versión oficial confirmada al respecto. De acuerdo con versiones que han circulado durante años, sus comentarios habrían señalado ciertas actitudes que consideró extrañas por parte de Mario Bezares minutos antes del ataque, como el hecho de que este se encontraba en el baño del restaurante justo cuando ocurrió la balacera. Es importante recordar que Bezares fue formalmente exonerado del caso, por lo que estas versiones se mantienen como señalamientos no comprobados.

Jorge Gil colaboraba con Paco Stanley y Mario Bezares / Twitter

¿Qué reveló el documental Testigos sobre el caso Paco Stanley?

El documental Testigos, disponible en la plataforma Reellee TV, dedica su segundo capítulo por completo al caso Paco Stanley. La producción incorpora los testimonios de tres presuntos testigos que, según se afirma, lograron infiltrarse en su momento en el Cártel de Guadalajara, organización que habría estado vinculada con el crimen.

De acuerdo con lo adelantado por el equipo de producción, estos testigos señalarían presuntamente a los responsables reales de los disparos que le costaron la vida a Paco Stanley, en un caso donde, hasta hoy, ninguna persona ha sido condenada de manera definitiva. Solo Mario Bezares y Paola Durante fueron detenidos en su momento como parte de la investigación, y ambos resultaron exonerados posteriormente.

En el año 2000, el propio Jorge Gil publicó el libro Mi verdad: Entre la furia y la molestia, en el que compartió su versión de los hechos y sus sospechas personales sobre lo que consideró una traición detrás del crimen. Poco después de esa publicación, se retiró por completo de los medios de comunicación, un alejamiento que hasta la fecha, más de dos décadas después, parece mantenerse sin ningún indicio de cambio.