Dulce María sufrió la terrible pérdida de su bebé; revela desgarradores detalles del momento: “Muy doloroso”

Dulce María se convirtió en madre hace algunos meses, y la actriz compartió detalles de esa bella etapa que vivió durante su embarazo. Ahora, revela el doloroso camino previo, pues perdió a su bebé a finales del 2024. Te contamos los detalles.

Dulce María perdió a su bebé / IG

¿Cuándo perdió Dulce María a su bebé en un aborto?

Durante una entrevista con una revista de circulación nacional, Dulce María habló de una etapa que pocos conocen en la cantante: la pérdida de su bebé.

La actriz y cantante reveló que mantuvo en privado un aborto espontáneo que tuvo a finales de 2024, apenas unos tres meses después de que se enterara que estaba embarazada.

La intérprete explicó que el embarazo había llegado como una sorpresa para la pareja, pues en ese momento se encontraban disfrutando de su vida familiar junto a su primera hija. La noticia inicialmente estuvo acompañada de felicidad, pero semanas después la familia enfrentó una devastadora pérdida.

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Dulce María y Paco Álvarez perdieron un bebé / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Dulce María perdió a su bebé?

Dulce María relató que ella y Paco Álvarez cambiaron la alegría por tristeza en cuestión de semanas, cuando la integrante de RBD sufrió el aborto espontáneo. El embarazo tenía entonces casi tres meses de gestación.

La artista describió aquel momento como una de las etapas más difíciles que ha atravesado:

Desafortunadamente, fue también una etapa muy triste, que todavía no termino de asimilar, porque perdimos a un bebé cuando tenía casi tres meses de embarazo. Fue horrible, muy doloroso para todos. Fue algo muy fuerte que nunca había vivido en carne propia; si acaso, lo había vivido de cerca con alguien de mi familia o con alguna amiga, pero nunca me había pasado a mí. Es algo durísimo. Dulce María para revista

Después de la pérdida, Dulce María enfrentó un periodo de incertidumbre en el que incluso llegó a cuestionarse si volvería a convertirse en madre:

En mi cabeza pensé: ‘Bueno, ya no voy a ser mamá, ni ahorita ni nunca’. Me costó mucho trabajo salir de ahí. Poco a poco, con el paso de los meses y con terapia. Dulce María

Posteriormente, y gracias a la música, Dulce María pudo asimilar el triste momento, para así volver a intentar quedar embarazada, algo que fans, amigos y colegas esperaban.

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Dulce María y Paco Álvarez / Redes sociales

Dulce María dio a luz a su segunda hija hace unos meses

Meses después, la vida de Dulce María dio un nuevo giro, pues en julio de 2025, durante un viaje familiar, la cantante confirmó que estaba nuevamente embarazada.

En mayo de este 2026, la intérprete publicó un conmovedor mensaje, asegurando que esta etapa fue muy bonita para ella, en un momento que significó su reaparición en redes sociales:

Entre tantas emociones... tanto que decir y a la vez tantos diálogos internos que guardo para mí. Dar a la luz es una metamorfosis en todos los sentidos, no importa que ya era mamá, cada vez te transformas y en eso estoy. Solo puedo decir que me siento infinitamente agradecida por este regalo tan grande y que al ver a este ser sonreír siento que soy capaz de todo. Dulce María

Por otro lado, el segundo embarazo de Dulce María causó preocupación entre sus seguidores, pues aseguraban que se trataba de “alto riesgo”, debido a ciertas características de su pancita.

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