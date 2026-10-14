¡Edgar Vivar anuncia retiro! Tras confirmarse delicada cirugía, habla sobre su última voluntad: “Fríamente calculado”

Luego de que Edgar Vivar encendiera las alarmas al hablar de una cirugía de emergencia, el actor y comediante reapareció frente a las cámaras y se sinceró sobre su estado de salud a pocos meses de entrar al quirófano y retirarse temporalmente de la vida pública. ¡Te contamos los detalles!

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Edgar Vivar anuncia retiro temporal tras confirmarse delicada cirugía. / Redes sociales

¿Cuál es el problema de salud que enfrenta el actor Edgar Vivar?

Fue en mayo de 2026 cuando Edgar Vivar dio a conocer que debía realizarse una cirugía para solucionar sus problemas en la columna. En ese entonces, aún no tenía la fecha en que se haría el procedimiento, pero relacionó las complicaciones que enfrentaba con su edad.

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”. Edgar Vivar

Ahora, en un nuevo encuentro con la prensa, el intérprete del ‘señor Barriga’ se dijo listo para entrar al quirófano, pues confía en la labor que realizan los médicos. “Voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. La última palabra es de acá arriba, pero la disposición ya la tengo”, expresó.

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Edgar Vivar anuncia retiro temporal tras confirmarse delicada cirugía. / Facebook: Edgar Vivar

¿Edgar Vivar se retira de la actuación tras problemas en su columna?

Durante el nuevo encuentro con la prensa, Edgar Vivar detalló que la cirugía se realizará en junio de 2027 , pero lo llevará a tener un retiro de los escenarios por seis meses. Sin embargo, por el momento se encuentra bien y, aunque ha recurrido a otros tratamientos, reconoce que entrar al quirófano es necesario.

“Razonablemente bien. Es en junio que me van a rectificar la columna y voy a tener que quedarme en retiro involuntario, pero está bien”. Edgar Vivar

Al ser cuestionado sobre su regreso a los escenarios una vez que la recuperación por su cirugía de columna haya concluido, el actor de ‘Vecinos’ señaló: “Dios permita que así sea, mi voluntad es esa. Si no dispone otra cosa acá arriba. Espero que me sigan viendo también ustedes. Dios permita que así sea”.

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Edgar Vivar anuncia retiro temporal tras confirmarse delicada cirugía. / Instagram: @ varedg

¿Qué dijo Edgar Vivar sobre su testamento a meses de entrar al quirófano?

Edgar Vivar, quien ha llegado a enfrentar rumores de muerte, también fue cuestionado sobre su testamento. De acuerdo con el intérprete de ‘Ñoño’ son pocos los bienes con los que cuenta, pero ya tiene todo administrado.

“Mis propiedades son muy pocas, realmente, y los bienes que tengo, todo está fríamente calculado ya, administrado ya todo, fríamente calculado”, expresó con una sonrisa el actor, quien está tranquilo previo a su cirugía.

Por el momento, no se han dado mayores detalles sobre el procedimiento quirúrgico al que se someterá el actor, pero sus seguidores ya se mantienen atentos a su retiro temporal y envían sus mejores deseos previo a la cirugía.

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