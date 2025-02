El productor Juan Torres festejará una década de éxitos en el teatro

Hablar del teatro en México es hablar de historia y cultura durante muchas décadas. Grandes personalidades han dado cátedra tanto arriba como abajo del escenario de profesionalismo, entrega, pasión y disciplina. Todas estas cualidades las tiene Juan Torres, productor de teatro quien este próximo 10 de febrero festejará 10 años de éxitos ininterrumpidos en el Teatro Hidalgo. El año pasado llevó al teatro “El mago” con Lucero Mijares y ahora triunfa con “La tiendita de los horrores” con Chantal Andere.

En exclusiva, en TVNotas platicamos con el productor quien contentó nos dice: “Cuando llegué a este teatro Hidalgo, tan emblemático e histórico, muchos me decían que no iba a durar nada, que era un teatro difícil por la zona ya que la gente de aquí no estaba acostumbrada a acudir al teatro. Incluso yo mismo lo pensé porque cuando llegó con “La jaula de las locas” que fue lo primero que hice aquí, decía que era mi última producción teatral y que me iba a retirar. La vida me sorprendió y ahora 10 años después, te puedo decir que ha sido una de las decisiones más increíbles que he tomado, el llegar a este teatro y por eso lo quiero festejar”.

Mira: ‘El rey león’ regresa a México: Te contamos los detalles del inicio de la temporada y el nuevo elenco

Spelling Bee, obra musical en el Teatro Hidalgo, producción de Juan Torres / Cortesía

¿Qué obras de teatro han estado en el teatro Hidalgo por el productor Juan Torres?

Algunos proyectos que han dejado muy en alto el teatro en México, de la mano de Juan Torres en el Teatro Hidalgo de la CDMX en estos 10 años han sido:

CIUDAD DE MÉXICO CDMX, 19 DE ABRIL DE 2024, ALFOMBRA AMARILLA DE EL MAGO THE WIZ, DONDE ANGELICA VALE Y ANGELICA MARÍA, FUERON LAS MADRINA DE LAS 200 REPRESENTACIÓNES DE EL MAGO THE WIZ, DONDE LLEGAN A LA ALFOMBRA, NORMAN DELGADILLO, MIA RUBIN, DANA PONCE, SILVIA ZAIDE, CLAUDIA VÁZQUEZ, MAGO ARI SANDY, GUSTAVO MUNGUIA ENTRE OTROS, ASÍ MISMO ENCONTRAMOS A JOSÉ MANUEL MIJARES HIJO DE LUCERITO EN COMPAÑIA DE LA UNA JOVEN FOTOS: LILIANA CARPIO / Liliana Carpio

“La jaula de las locas”,

“El beso de la mujer araña”,

“Papi piernas largas”,

“El mago”,

“La tiendita de los horrores” y

“Te amo, eres perfecto, ahora cambia”.

“He podido compartir y crear cosas con grandes personalidades que ahora les llamo amigos como son mi querida Chantal Andere, la gran Lola Cortés, el señor Mario Iván Martinez, talentos como Rogelio Suárez, Lucerito en su debut. En verdad estoy agradecido con la vida por darme la oportunidad de hacer lo que más me apasiona”, dijo Juan.

No te pierdas: Inicia la temporada del amor en la Casa de Emilio “el Indio” Fernández

Alexis Ayala, Lola Cortés, Chantal Andere en la obra de teatro “Te amo, eres perfecto, ahora cambia” / Cortesía

¿Cómo festejará Juan Torres sus 10 años en el Teatro Hidalgo en en centro histórico de la CDMX?

Este próximo 10 de febrero en el teatro Hidalgo será una noche inolvidable. Juan nos compartió qué tiene preparado para celebrar esta década de teatro:

“Sacaremos del baúl grandes recuerdos y montaremos número de los musicales que hemos puesto aquí para recordar anécdotas y buenos momentos. Esa noche será una noche fenomenal que es tanto para la gente que ha creído en mí, como para ustedes la prensa que siguen apostando y apoyando y para el público, que sin ellos no estaríamos aquí 10 años después hablando de todo esto. Los boletos ya están a la venta y será una noche llena de estrellas, pues muchos han estado confirmando”.

Puede gustarte: El musical “Waitress” llega a México: Conoce al elenco y detalles de la puesta en escena

Obra de teatro Mario Iván Martínez, Aída Pierce, Silvia Pinal / Cortesía producción Juan Torres

¿Qué obra se presenta actualmente en el teatro Hidalgo?

Juan Torres sigue apostando al teatro:

“Seguimos con “La tiendita de los horrores”. Le está yendo súper bien y nos falta muchos semanas más en cartelera, pero vienen grandes sorpresas para este teatro. Ya verán”.