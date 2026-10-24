Ella es la exintegrante de “La academia” que se declaró bisexual en pleno programa y sorprendió a todos: VIDEO

Una reconocida actriz y cantante, parte de La academia hace algunos años, impactó al revelar durante un programa que ella es bisexual. Lejos de “limitarse o apenarse” por la situación, se dijo segura de sus convicciones. Te contamos de quién se trata.

Exintegrante de La Academia se declaró bisexual / Redes sociales y canva

¿Quién es la exintegrante de La academia que se declaró bisexual?

Se trata de la cantante y actriz, Lolita Cortés, habitual jurado en diversos programas gracias a su carácter, y a veces también por sus confrontaciones en plena competencia.

Cortés participaba en un programa dedicado a la moda Drag, el cual, se transmitía en directo en YouTube en el 2022. Fue en ese espacio que hizo una revelación sobre su vida personal.

La revelación ocurrió mientras Cortés evaluaba el atuendo de uno de los concursantes, Enchantée Irazú. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre el vestuario terminó en una declaración personal sobre su identidad y orientación sexual.

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Lolita Cortés se declaró bisexual / Redes sociales

Así fue el momento en el que Lolita Cortés se declaró bisexual

El momento en el que Lolita Cortés se declaró bisexual fue impactante para aquellos que se encontraban viendo la transmisión en vivo, pues la jueza no había hablado anteriormente del tema:

Yo soy una persona queer. Claro que soy queer, salgo completamente de lo que los cánones sociales están pidiendo. Soy una persona que está completamente tatuada, que ama los piercings, que es bisexual, soy queer. Lolita Cortés

Con esto, Cortés vinculó su identidad con su estilo de vida y su distancia de los estándares sociales tradicionales, intentando relacionarlo con las críticas a la concursante.

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¿Lolita Cortés ya tuvo novia?

Lolita Cortés habló hace unos años sobre su relación con una mujer. Durante su paso por la alfombra de Solo las más 2 de La más draga, confirmó que sostuvo un romance que duró alrededor de año y medio.

La artista explicó que vivió ese vínculo casi en secreto, y que solo sus allegados sabían de él. La decisión tuvo un costo familiar . Cortés relató que su madre y su hermana se alejaron de ella durante dos años difíciles, que atravesó junto a sus hijos.

Tras la muerte de su madre, dijo haberse sentido más liberada, pues nunca quiso lastimarla con una noticia pública.

Además, Lolita Cortés también sufrió de serios problemas económicos, haciendo que la artista buscara trabajo fuera del mundo del espectáculo. ¿Cómo sobrevivió a ello?

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