‘La academia’ vuelve a ser tendencia. En esta ocasión, no fue por Yahir y su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, sino por otro exparticipante del reality de canto que confesó haber querido quitarse la vida por diversos problemas personales, incluyendo una ruptura amorosa y una deuda económica. Te decimos de quién se trata y qué dijo.

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Exacadémico revela que intentó acabar con su vida / Redes sociales

¿Qué exacadémico confesó haber querido quitarse la vida?

Se trata de Miguel Ángel Rodríguez Chapital, quien ganó el tercer lugar en la primera temporada de ‘La Academia’ en 2002. A través de redes sociales, el cantante de actualmente 43 años abrió su corazón sobre la fuerte crisis emocional que enfrentó en las últimas semanas.

Comenzó diciendo que el objetivo de sus declaraciones es que la gente que esté pasando por una situación similar busque ayuda. Mencionó que, “al ser compositor”, su “sensibilidad” es mayor y los problemas suelen afectarlo más.

Manifestó que recientemente rompió con una pareja y ha enfrentado otras dificultades, incluyendo una deuda. Dijo que se sintió abandonado por sus seres queridos y empezó a buscar en internet medicamentos para quitarse la vida.

“Aunado a esto, mis mejores amigos, que son mi red principal de apoyo, pues cada uno tenía problemas muy fuertes y no podían atenderme y está bien porque no siempre la gente va a estar a tu disposición. Eso hizo que tomara la determinación de buscar en Google cómo hacer esto porque, pues, todo el mundo ve que lo hacen, pero nunca te dicen cómo. Empecé a buscar pastillas o cosas. Afortunadamente, Google me dio una línea de vida”. Miguel Ángel Rodríguez

Relató que las búsquedas le arrojaron el número de una “línea de vida”. Afortunadamente, decidió comunicarse a este teléfono, en el que le ofrecieron herramientas para no tomar una mala decisión.

“Me atreví a solicitar el apoyo y, de verdad, me lo prestaron. Me brindaron una red de apoyo. Me canalizaron con grupos que han vivido situaciones similares a las mías o incluso peores. Darme cuenta de que no estamos solos. Me ayudó mucho hablar, escuchar; asumir que no somos culpables de todo y que no es bueno cargarse la mano con todo”, indicó.

Finalizó su mensaje aconsejando nuevamente a la gente que, si se siente mal y con ganas de quitarse la vida, busque ayuda: “De verdad sí sirve…Yo sigo en un proceso que va a durar años. Acércate con alguien que te pueda ayudar ”, concluyó.

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¿Cómo está Miguel Ángel Rodríguez Chapital, exacadémico que quiso terminar con su vida?

Tras su confesión, Miguel Ángel Rodríguez Chapital, el tercer lugar de la primera temporada de ‘La academia’, compartió una serie de mensajes preocupantes. Y es que el cantante volvió a mencionar sus dificultades y admitió que le gustaría regresar a una “época más feliz”.

“Quisiera que ya acabe este martirio y al mismo tiempo con todas mis fuerzas desearía no tener que estar viviendo esto y estar en el lugar donde fui feliz”, manifestó.

Y añadió: “Y si ... Antes prefiero dejar este mundo a que otras manos desabrochen mi camisa y descubran el pecho donde estaba el corazón, ese que ya no me pertenece porque entero lo entregué… Hoy en ese espacio vacío donde estaba mi corazón solo habitan recuerdos... Historias... Y un ataúd donde están enterrados todos esos sentimientos que tengo que dejar ir”.

Su último post data de hace 13 horas y dice lo siguiente: “Buenas noches, mundo”. Por supuesto, los fans no han dudado en darle palabras de aliento y decirle que lo apoyarán siempre.

Mensajes preocupantes de Miguel Ángel, exacadémico / Redes sociales

¿Quién es Miguel Ángel Rodríguez Chapital, el exacadémico que quiso terminar con su vida?

Miguel Ángel Rodríguez Chapital es un cantante originario de Puebla que se hizo famoso por participar en la primera temporada de ‘La academia’ en 2002. Su nombre ha sido tendencia en las últimas horas por su confesión de haber querido quitarse la vida. Y es que muchos han recordado a Héctor Zamorano, otro exacadémico que falleció a principios de año.

En su momento, se decía que Zamorano tenía problemas de depresión y hasta se especuló que habría atentado contra su vida.

Miguel Ángel fue motivo de admiración debido a que había superado sus problemas de visión dentro del concurso y logró conquistar el corazón de todo el público con su talento. Si bien se pensó que tendría un futuro prometedor en la música, con el tiempo fue cayendo en el olvido.

En su momento, el artista reconoció que esto fue, en parte, por la actitud soberbia que tenía en ese entonces. Actualmente, promociona su música a través de sus redes sociales.

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