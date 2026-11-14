¿Ester Expósito pidió la eutanasia? La alarmante versión viral FALSA sobre la actriz de 26 años

Una publicación compartida miles de veces asegura que Ester Expósito presuntamente habría pedido la eutanasia tras atravesar una profunda crisis emocional. La historia generó preocupación entre sus seguidores, pero hay importantes inconsistencias que dan a notar una información falsa.

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Ester Expósito / Instagram

¿Ester Expósito solicitó la eutanasia? El rumor viral y falso que desató alarma en redes

El nombre de Ester Expósito se convirtió en tendencia luego de que diversas publicaciones en redes sociales afirmaran que la actriz española presuntamente habría solicitado la eutanasia tras vivir una fuerte crisis emocional durante su juventud. ¡Nada real!

De acuerdo con la versión viral, la estrella de Élite presuntamente habría atravesado momentos extremadamente difíciles desde los 19 años, al grado de plantearse poner fin a su vida mediante un procedimiento legal. ¡Falso!

Las publicaciones señalan que la actriz, actualmente de 26 años, presuntamente habría pasado cerca de dos años enfrentando problemas emocionales que afectaron profundamente su día a día. Incluso, algunos mensajes aseguran que durante ese periodo le resultaba complicado salir de casa o disfrutar actividades que antes formaban parte de su vida cotidiana. ¡Falso!

La historia se difundió rápidamente debido a la enorme popularidad de Ester Expósito, quien se ha convertido en una de las actrices españolas más seguidas de los últimos años. Sin embargo, conforme el rumor ganó fuerza, comenzaron a surgir dudas sobre la veracidad de la información y sobre el origen real de las declaraciones que se le atribuyen

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¿Qué se sabe realmente sobre Ester Expósito y la supuesta solicitud falsa de eutanasia?

Aunque la historia ha sido compartida por miles de usuarios, actualmente no existen declaraciones públicas verificadas de Ester Expósito confirmando que haya solicitado la eutanasia.

Tampoco se han localizado entrevistas, comunicados oficiales o registros periodísticos confiables que documenten un proceso de este tipo relacionado con la actriz.

Ese detalle ha generado cuestionamientos entre usuarios que comenzaron a investigar el origen de la información antes de compartirla, lo cual todo indicaba que sería falso.

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¿Por qué relacionan a Ester Expósito con el caso de Noelia Castillo?

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es que parte de la información viral parece estar relacionada con el caso de Noelia Castillo, una joven española cuya historia generó un intenso debate en España.

El caso de Noelia alcanzó notoriedad pública debido a una solicitud de eutanasia vinculada a una compleja situación médica derivada de lesiones sufridas tras un intento de suicidio.

Diversos usuarios han señalado que algunos contenidos en redes habrían mezclado ambas historias, provocando una confusión que terminó involucrando el nombre de Ester Expósito, aunque ella no ha salido a desmentir esta información, lo más probable es que sea, ¡falsa!

Noelia Castillo / Redes sociales

¿Ester Expósito ha hablado sobre salud mental y ansiedad?

Lo que sí es público es que Ester Expósito ha hablado en distintas ocasiones sobre la presión que implica la fama y el impacto emocional que puede generar una exposición mediática constante.

La actriz ha mencionado anteriormente experiencias relacionadas con ansiedad, estrés y la adaptación al fenómeno mediático que llegó tras el éxito internacional de Élite.

Sin embargo, una cosa es hablar sobre salud mental y otra muy distinta afirmar que solicitó la eutanasia, algo para lo que actualmente no existe ninguna confirmación pública.

Por ahora, lo único cierto es que la actriz española se encuentra activa profesionalmente y que la historia que circula en Internet sigue rodeada de interrogantes.