Eugenio Derbez responde si pagó miles de pesos para conocer a Shakira

Eugenio Derbez desmintió los rumores que aseguraban que pagó más de 120 mil pesos por convivir con Shakira en uno de sus 7 recientes conciertos en la Ciudad de México. A través de un encuentro con medios en el aeropuerto de Los Ángeles, el comediante aclaró que la invitación para asistir al concierto y conocer a la artista colombiana fue directa y sin costo alguno como se había asegurado.

¿Eugenio Derbez pagó miles de pesos para conocer a Shakira?, aseguró Pati Chapoy

El escándalo al respecto comenzó tras una emisión del programa ‘Ventaneando’, donde se aseguró que Eugenio Derbez habría pagado alrededor de 40 mil pesos por cada uno de los tres boletos -el suyo, el de Alessandra, su esposa, y el de la hija de ambos-, sumando un total de 120 mil pesos por la experiencia VIP que incluyó acceso exclusivo al camerino de Shakira.

Te puede interesar: Eugenio Derbez rompe el silencio sobre su herencia: “No quiero dejar pleitos” ¿Todo para José Eduardo?

Esta versión generó polémica en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron al actor por viajar a la capital mexicana para un concierto, pero no asistir al bautizo de su nieta y hasta dudaron de que haya gastado tanto dinero acusándolo de “codo”.

Eugenio Derbez niega haber gastado miles de pesos para conocer a Shakira ¡Son amigos!

Eugenio Derbez aclaró que su presencia en el concierto no tuvo ningún costo, ya que la propia Shakira lo invitó personalmente. “Ella me invitó al concierto. Fue invitación directa de ella. Así que, afortunadamente, no pagué nada”, declaró el actor.

Derbez también recordó que su amistad con la cantante colombiana se remonta a 2010, cuando trabajaron juntos en un comercial para el Mundial de futbol y tuvieron la oportunidad de visitarla en su casa en Bahamas.

No te pierdas: José Eduardo Derbez se burla de Alessandra Rosaldo tras zafarrancho con la prensa ¿Enemistados?

Shakira hizo sold out en México / Instagram: @shakira

El comediante expresó su alegría por reencontrarse con Shakira tras tantos años y no dudó en demostrar su apoyo hacia ella. “Estuvo maravillosa. Tenía desde el 2010 que no la veía. Fue muy lindo volver a encontrármela otra vez”.

Además, aplaudió el empoderamiento de la artista tras su ruptura con Gerard Piqué y su éxito profesional. “Hay que apoyar a las mujeres que facturan. Yo soy de los que creen que la mujer, el hecho de que sea independiente, es bueno tanto para el hombre como para la mujer”, agregó.

Por si no lo viste: Alessandra Rosaldo revela: ¿Los Derbez fueron vetados del bautizo de la hija de José Eduardo?