¡Actor de Renacer de Luna dejó atrás los vicios para ser papá a los 50 años! “Nunca perdí la ilusión”

Tras ser papá por primera vez a los 50 años, Fabián Robles se cuida más y ha dejado cualquier tipo de vicio. El actor de ‘Renacer de Luna’ nos revela su vida y la historia detrás de su personaje en la telenovela. ¿Cuál es el nuevo capítulo en la vida del actor para 2026? Te contamos

El actor relató que conservó la esperanza de que en algún momento tendría la oportunidad de ser papá. / fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e IG:@fabian1974

Explora: Pedro Sola aparece en ‘Ventaneando’ destrozado y con la voz cortada ¿de tanto llorar? tras polémica con perros

¿Qué fue del actor Fabián Robles y cuántos hijos tiene?

Ahora que Fabián Robles volvió a la televisión, en la telenovela ‘El renacer de Luna’, compagina su trabajo con su papel de padre, ya que hace 2 años, a sus 50 años, tuvo unos gemelos, por lo que su vida ya es distinta.

“Yo nunca le tuve miedo a la muerte hasta hoy. Ahora sí. Hasta que tienes hijos te das cuenta de que es importante que no te mueras, porque si estás solo dices: ‘Pobrecitos de mis papás’… pero ahorita, al verlos, no me imagino mi vida sin ellos”. Fabián Robles

Fabián Robles está muy enamorado de su esposa / fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e IG:@fabian1974

Conoce: Ramsés Alemán, actor de ‘Mi fortuna es amarte’, reaparece devastado tras la muerte de su papá; este fue su mensaje

¿Cómo fue para Fabián Robles convertirse en papá a los 50 años?

El actor relató que conservó la esperanza de que en algún momento tendría la oportunidad de ser papá. “Yo no había tenido hijos. Es toda una experiencia. Las cosas llegan cuando tienen que pasar”.

"(Dicen:) ‘Pobrecitos que van a tener un abuelito’, pero los bebés están llenando mi casa de amor. Se planeó, pero fue algo inesperado que sucediera, porque uno no sabe si va a pasar”, contó.

Creía que ya no iba a ser papá, pero nunca perdí la ilusión. Fabián Robles

¡Veremos a Fabián Robles en la telenovela de ‘Renacer de Luna’! / fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e IG:@fabian1974

Te recomendamos: Gala Montes confirmaría distanciamiento de su hermana Beba con fuerte indirecta, ¿la llamó mala madre?

¿Fabián Robles cambió de estilo de vida para ser papá?

En cuanto a si ahora se cuida más para durarles a sus hijos y si ha dejado cosas como el cigarro, señaló: “Sin saberlo, todo lo dejé antes para recibirlos. Dejé no solo cosas, porque no nada más están los vicios, uno puede ser hasta vicioso de amar, de las emociones. Ahora ellos son mi prioridad. Cambió mi organigrama. Dejé todo lo que era Fabián”.

El actor Fabián Robles cambió su estilo de vida para tener a sus gemelos / fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e IG:@fabian1974

Entérate: Muere Marie Claire González; reviven fotos con presuntos golpes y video sobre el padre de sus hijos ¿fue aviso?

¿Fabián Robles consumió sustancias en el pasado?

Sobre si llegó a probar las drogas en algún momento, comenzó a mencionar la palabra “todo”, para inmediatamente decir:

“Somos humanos y le entramos quién sabe a qué. El chiste es que ya no, ya renacimos… Hagan lo que hagan, al día siguiente lo pueden dejar de hacer. Lo importante es ahorita”. Fabián Robles

Sobre si llegó a probar las drogas en algún momento, comenzó a mencionar la palabra “todo” / fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e IG:@fabian1974

Descubre: Latin Lover entra a quirófano y lanza preocupante mensaje: “Que todo salga bien” ¿Cuál es su estado de salud?

¿Cuál es el personaje de Fabián Robles en ‘El renacer de Luna’?

En ‘El renacer de Luna’ da vida a “Boco”, de quien nos contó: “Llevaba varios años en la búsqueda de un gran personaje como este. Es el rol más complejo que me ha tocado interpretar. Maneja una gran sabiduría ancestral.”

“Desde que tengo uso de razón, estoy cerca de esos temas. Mi mamá se dedica al manejo de la energía. La llegué a ver cómo trabajaba con la gente en sus terapias, cursos y consultas. Ahí te das cuenta de la magnitud de la influencia que alguien puede tener en otra persona. Este proyecto se lo dedico a ella”.

Boco, el personaje de Fabián Robles en Renacer de Luna / fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e IG:@fabian1974

Explora: Yahir entraría a ‘La casa de los famosos México 2026’ con grave padecimiento, reportan, ¿De qué se trata?

¿Fabián Robles cree en la magia y el esoterismo?

Su personaje en la telenovela maneja la lectura del rostro, de la mano y de los caracoles, por lo que le preguntamos si cree en ese tipo de cosas. “Yo creo en todos los dioses, pero un día me dijeron que no podía creer en el de los católicos y en el de los hindúes, por lo que entonces no creía en nada, y a lo mejor puede ser”.

Su personaje maneja la lectura del rostro, la mano y los caracoles / fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e IG:@fabian1974

Descubre: Ernesto D’Alessio presume lujosas vacaciones con su pareja, una modelo fitness: FOTOS

¿Cuál es la trayectoria de Fabián Robles?

Lo hemos visto en telenovelas como: ‘ Lazos de amor ’ (1995), ‘Primer amor a mil por hora’ (2000) y ‘Amor dividido’ (2022).

’ (1995), ‘Primer amor a mil por hora’ (2000) y ‘Amor dividido’ (2022). Estuvo en algunas series, entre ellas: ‘ Mujeres asesinas ’ (2010), ‘El equipo’ (2011) y ‘ Esta historia me suena ’ (2019).

’ (2010), ‘El equipo’ (2011) y ‘ ’ (2019). Ha hecho varias películas; una de ellas fue ‘Guadalupe’ (2006).

Fabián Robles luce espectacular traje de los ochentas con voluminosas hombreras y corbata de estampado paisley / fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e IG:@fabian1974