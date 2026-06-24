Actriz de telenovelas mexicanas confiesa que su color de piel se ha vuelto un impedimento en su carrera

A Karely Herrera la hemos visto en programas de entretenimiento, series, telenovelas y hasta en microseries, proyectos televisivos en los que ha destacado por su carisma, talento y belleza. No obstante, confiesa que esas particularidades no se han vuelto motivo de crecimiento profesional, ya que existe un impedimento que no la ha dejado llegar a la cima: Ser una mujer afro.

Karely Herrera / Fotos: arturo ramírez: @arthartur / maquillaJe: mimi: @mimi.22gP / trenzaS Juliet: @evitahairbraiding_mexico_cit



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¿Karely Herrera ha pensado en retirarse por ser una mujer afro?

¿Esa razón la ha orillado a pensar en retirarse? Ella responde: “Hace poquito me pasó ese pensamiento. Obviamente deseo tener la conducción titular de un programa o ser la actriz protagonista. Sería mentira si les dijera que no. Dios no lo ha querido todavía. También entiendo que mi perfil es bastante específico”.

Está consciente de que el medio suele ser un poco más accesible según el tono de piel de los talentos, pero tiene claro que el camino es largo. “Una negra afro para un protagónico tendría que ser en una telenovela con pura gente negra (ríe)”.

“Sé que la industria ya se abrió un poco más y ya hay oportunidad para todos los perfiles, pero creo que ser una chica afro puede ser mi virtud y mi limitante a la vez. Desde la humildad de mi corazón, les digo que, donde me pare, llamo la atención. Sin embargo, ser protagonista cuesta un poco más. Es cansado”.

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¿Qué comentarios ha recibido Karely Herrera al buscar papeles en series y telenovelas?

Los comentarios racistas que ha recibido la han tenido confundida, sobre todo por no saber lo que realmente quieren de ella. “Me han dicho: ‘Me encanta tu forma de proyectar, pero no das el perfil’ o ‘Eres negra, pero tienes cara de blanca’. ¿Hay que parecer lo que la gente quiere o de qué se trata?” “Ojo, no les diré que todo ha sido malo. En una microserie donde fui parte fuimos 4 protagonistas. Ahí les podría decir que fue mi primer protagónico compartido”.

Karelly Herrera tomándose una selfie. / Instagram: Karelly Herrera

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¿Karely Herrera se ha sentido discriminada al buscar trabajo en series y telenovelas?

Karely señaló si en algún punto se ha sentido discriminada. “Discriminación no sería la palabra que utilizaría. No les voy a negar que en ocasiones he pensado: ‘Hubiera sido más clarita de color’. Por ejemplo, en las pasarelas siempre pasa que hay una asiática, una rubia, una pelirroja y una negra. Las demás son el latino internacional. Nosotras somos las diferentes y las que debemos cumplir ciertas cuotas. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a ver perfiles ‘exóticos’. En una ocasión, en Roma, una niña se me acercó, me tocó la piel suavemente y le dijo a su mamá: ‘¡Wow, es dorada!’. Me encantó. No he sentido la necesidad de ir a terapia específicamente por esa razón. Soy una mujer soñadora, icónica y exótica”.

“Deseo tener una conducción titular o ser la actriz protagonista, pero entiendo que mi perfil es bastante específico” Karely Herrera

Por otro lado, la actriz habló de lo laborioso que ha sido hacerse trenzas en el cabello. ¡Tiene alrededor de 200! “Es un trabajo artesanal 100%. La señora que me las hace es haitiana y tarda 12 horas en laborarlas. Voy en 2 sesiones, porque en una sola nos morimos las 2. Es un proceso muy cansado, por ser súper delgaditas ylargas. Por esa razón se toman más tiempo en realizarlas”.

Este fue el motivo por el que se animó a cambiar de estilo: “Este look me lo hice para un reality show (Soltero cotizado) de Televisa, que se hizo en playas de Cartagena (en 2024). La producción me dijo: ‘Hay que hacer algo con tu cabello, si no se te va a alborotar al día 2’ (ríe). Soy chica afro y por eso decidí hacerme las trenzas. Me siento muy cómoda”.

Aunque se ve fácil, explicó todo lo que invierte en los cuidados de su cabello, para mantenerlo brilloso y con vida. “Mi tipo de cabello se deshidrata muy pronto. Me lo tienen que lavar, luego hidratar y después alisar con la secadora. Ahí es donde lo estiran más de lo normal, para que sea más fácil hacérmelas (las trenzas). Me encanta ver a la chica tejer. Son horas de tejido. Es una bendición haberla conocido. Me cobran 8 mil pesos, y las debo hacer desde cero cada 6 semanas. En ese lapso no necesito ningún tipo de retoque. Solo me pongo espuma y aceite para mantenerlas hidratadas”.

“A lo mejor, en un futuro me verán con un afro espectacular. Sin embargo, deben saber que el afro cuesta mucho más trabajo. Se deshace y se aplasta más rápido. Pierde su forma. Tiene sus cuidados especiales. Por el tiempo, las trenzas son lo mejor que me pudo haber pasado”

Finalmente, sobre sus proyectos, dijo: “Estoy algunos jueves en la sección de moda (de ¡Cuéntamelo ya!), porque somos varios colaboradores, pero ahí me verán dándoles tips de las mejores tendencias. Además, esos mismos días me la paso en el CEA, perfeccionando mis técnicas de conducción. Paramí, crecer siempre es necesario”.

Karelly Herrera en el set de TV / Instagram: Karelly Herrera

¿Karely Herrera quién es?

Conductora, actriz y modelo. La hemos visto en ¡Cuéntamelo ya!, Bandamax , Hoy, El show de la belleza internacional de TeleFórmula y Soy grupero .

. Como actriz ha formado parte de: El señor de los cielos, Señora Acero, Las trampas del deseo, El Pantera, Pasión morena y Camaleones.

Estuvo en el reality show Soltero cotizado (2024).

Participó en Miss Bikini Universe Professionals , top 10 (2015),

, top 10 Miss Bikini América , segundo lugar (2014) , Miss Bikini México Absoluta , ganadora (2014), Miss Sport Model México , ganadora (2014) y Miss Bikini

, segundo lugar , , ganadora (2014), , ganadora y México, ganadora (2013) , entre otros certámenes de belleza.

ganadora , entre otros certámenes de belleza. Cuenta con 136 mil seguidores en Instagram

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