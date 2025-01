¿Gala Montes no tiene talento? Maestra de canto “destroza” su sencillo ‘Tacara’: “No encuentro nada bello”

Desde su salida de ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes ha dejado de lado su carrera de actriz para enfocarse en su faceta como cantante. Actualmente, está promocionando su sencillo ‘Tacara’, que la hizo llorar porque tuvo sold-out para su concierto.

Si bien la canción de Gala ha sido defendida por muchos como Yeri MUA y halagos por parte de sus seguidores, también ha sido muy criticada. Según los detractores, Gala se está “colgando” del movimiento feminista con este tema.

Más allá de la temática que aborda, algunos también se han enfocado en la “calidad vocal” de la llamada por muchos ‘la Novia de México’ y la gran mayoría ha concordado en que “no hizo un buen trabajo”.

Hace poco, Ceci Dover, maestra de canto e influencer que suele hacer análisis de diversas canciones en redes sociales, compartió un video en su canal de Youtube para dar su opinión sobre ‘Tacara’.

De acuerdo con la experta, en su momento, escuchó una presentación de Gala y pensó que se “defendía cantando”. No obstante, considera que su voz en ‘Tacara’ se oía “apagada y sin brillo”.

Ceci Dover

“A nivel producción musical no encuentro nada bello en la canción. No me gusta la música. No es algo con lo que me pueda identificar. Otra cosa es el mensaje. Es otro cantar. Es lo que elige la audiencia, pero el tipo de música me parece mala. Encuentro una canción de muy baja calidad”