Gala Montes habría lanzado indirecta a Karime Pindter, quien asistió a la marcha del 8M: “Queda bien”

La segunda temporada de La casa de los famosos México no solo dejó momentos memorables, sino también conflictos que persisten incluso meses después de su emisión. Entre las disputas más comentadas destaca la que protagonizaron Gala Montes y Adrián Marcelo, un enfrentamiento que culminó con la salida del influencer regiomontano del reality show.

Desde entonces, la tensión entre ambos ha continuado, extendiéndose a otros participantes del programa. En esta ocasión, Montes lanzó una aparente indirecta hacia su ahora examiga Karime Pindter, a quien reprochó su falta de apoyo durante los conflictos dentro del show y su reciente asistencia a la marcha del 8 de marzo.

Adrián Marcelo y Gala Montes

Gala Montes reacciona a la participación de Karime en la marcha del 8M

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día internacional de la mujer, Karime Pindter compartió en sus redes sociales su experiencia al asistir por primera vez a una manifestación feminista.

“Perrísimas, les quiero contar que hoy fue mi primera marcha del Día de la Mujer. Jamás imaginé que se podría sentir tanto amor y energía en un día que para muchas es muy difícil. Mi enseñanza más grande hoy es no dejar que nuestro privilegio nos ciegue. Mi corazón está con todas y sus respectivas luchas. Las admiro a todas y a cada una. Juntas somos más fuertes”, escribió la influencer.

Sin embargo, esta publicación no fue bien recibida por Gala Montes, quien utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo, insinuando que la presencia de Karime en la marcha no estaba alineada con un verdadero compromiso hacia la causa de las mujeres.

Montes publicó una imagen en un elevador vestida de morado con la frase: “Fuimos todas”, recordando el episodio de agresión que vivió con Adrián Marcelo en el reality.

Gala Montes lanza aparente indirecta a Karime Pindter

A lo largo del día, Montes compartió varias publicaciones en las que revivió su experiencia en La casa de los famosos México y los conflictos que tuvo con Adrián Marcelo. Sin embargo, la más controvertida fue una en la que acusó indirectamente a Karime Pindter de ser una “queda bien” por asistir a la marcha feminista, pero no haberla respaldado en su momento.

“Y qué padre la gente que va a la marcha a ‘apoyar’ y a ponerse su blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es solo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron a una mujer en sus narices, no hicieron nada. (Pero ya saben que son queda bien y a mí me vale, yo no soy queda bien)”, publicó la actriz.

Además, Montes acompañó su publicación con una foto en blanco y negro del momento en que ocurrió el conflicto con Adrián Marcelo en el reality, resaltando en rojo sus figuras para enfatizar la situación. Según internautas, esta acción fue una clara indirecta hacia Karime Pindter, insinuando que su postura feminista en redes sociales no reflejaba sus acciones en la vida real.

Por otro lado, una cuenta de fans de Gala Montes, identificada como “Team_ArathyGala”, también se sumó a la polémica al referirse a Karime como una “tibia mujer” por su acción en la marcha del 8M. Montes inicialmente reposteó la publicación y agregó un emoji de vómito, pero eliminó el mensaje segundos después. No obstante, capturas de pantalla de estos mensajes se difundieron rápidamente, lo que alimentó el debate en plataformas digitales.

Mientras las reacciones continúan dividiendo opiniones, queda claro que el conflicto entre Gala Montes y Karime Pindter sigue dando de qué hablar, especialmente entre sus seguidores, quienes han tomado posturas encontradas en esta nueva controversia.