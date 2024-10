Gala Montes se presenta en ‘Despierta’ de N+ y se vuelve tendencia en redes sociales

Gala Montes ha ganado aún más notoriedad a raíz de su participación en ‘La casa de los famosos México’. Si bien su estancia fue algo controversial, principalmente por sus encontronazos con Adrián Marcelo, la actriz se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la farándula en el país.

Recientemente, asistió al programa ‘Despierta’ de N+, donde interpretó su más reciente sencillo ‘Tacara’ y tuvo una breve entrevista con los presentadores.

La presencia de la también cantante en el noticiario emocionó a los fanáticos, quienes volvieron tendencia los #Gala x Despierta y #Gala Montes.

Gala Montes / Captura de pantalla

Fans aplauden la presentación de Gala Montes

A través de X (antes Twitter), los usuarios manifestaron estar sumamente orgullosos por la interpretación de la famosa. Incluso, hubo algunos que afirmaron haberse levantado temprano para verla en vivo.

Por supuesto, hubo ciertos detractores que consideraron la presentación como algo “humillante” para la protagonista de ‘Vivir de amor’, pues “creen” que no tiene “talento para el canto”. No obstante, la gran mayoría expresó que su show fue “excelente”.

“Belleza de mujer y súper talentosa”, “Horror de presentación”, “Me levanté temprano para ver el programa”, “La canción de Gala lleva un mensaje importante”, “Sigue así”, “Talento es algo que no tiene”, señalaron algunos comentarios.

Canto completamente en vivo en Tv ??

Que arriesgada 😱 y con Talento 💯💯



GALA X DESPIERTA @GalaMontes2#GalaMontes pic.twitter.com/0jYhrctPqv — Everly Cortés 永远客气 (@everlycortes) October 24, 2024

¿Qué dijo Gala Montes en su entrevista con ‘Despierta’ de N+?

Tras su presentación, Gala Montes tuvo una breve plática con los presentadores sobre el origen de su tema. Según la actriz y cantante, este sencillo está inspirado en la inseguridad que viven las mujeres.

Gala Montes “Esta canción representa lo bonito y lo liberal que es manifestarse. Por supuesto, es una llamada de atención. Creo que, si todos los unimos como sociedad, las cosas cambien. Hay muchas formas de manifestarnos. Esta canción es en honor a todas las mujeres”.

También admitió que “aún no procesa” todo el amor que ha recibido tras salir de ‘LCDLFMX’. Sin embargo, se dijo sumamente agradecida con todos aquellos que la apoyan.

“Es un sentimiento bien bonito ver todo el sentimiento de la gente. Todo el respeto. A mí me gusta mucho el activismo. Quiero dedicarme a eso. Siempre de la mano con mi carrera”, concluyó.

Gala Montes / Archivo TVNotas

¿A Gala Montes se le subió el ego?

Una fuente cercana al afamado ‘team Mar’ contó para TVNotas que, tras la popularidad obtenida en el reality show, a Briggitte Bozzo y Gala Montes se les subió “el ego”.

“Karime es la única que no ha tenido roces con ninguno. Las otras dos sí están un poco alzadas por el ego”, dijo.

Aunado a esto, Gustavo Adolfo Infante mencionó que la actriz decidió salirse de la obra ‘La señora presidenta’ debido a que su papel no era “trascendental”, además de que el productor se negó a su petición de solo presentarse en el estreno y después ser sustituida.

“Le dijo Gala (al productor Alejandro Gou): ‘¿Sabes qué?. Si quieres, yo hago el estreno y después metes a alguien que me sustituya y ya no vengo yo, pero me anuncias todo el tiempo. Lo que pasa es que me voy a dedicar a mi carrera como cantante’. Gou le dio las gracias”, reveló.

