Galile Montijo en gala de ‘Mujer del año 2024': ¿Cuánto costó su lujoso vestido para los premios?

Galilea Montijo se dio cita en la gala ‘Mujeres del año 2024’, organizada por la revista ‘Glamour’ en la Ciudad de México.

Pese a que dicha revista causó controversia por la consideración de Ángela Aguilar como ‘Mujer del año’, en la categoría ‘Música Regional Mexicana’, debido a que ha estado envuelta en fuertes escándalos por su matrimonio con Christian Nodal, la mayoría en redes celebraron que Gali, así como otras personalidades del medio, también hayan sido reconocidas en otras categorías por la publicación.

La gala contó con la presencia de diversas personalidades del medio artístico y cultural, quienes celebraron los logros de mujeres influyentes en distintos ámbitos.

Por esta razón, la participación de Galilea Montijo en este evento reafirmó su posición como una figura prominente en la industria del entretenimiento en México.

Galilea Montijo es reconocida en la categoría 'Ícono Revolucionario de Belleza’

Montijo fue galardonada en la categoría 'Ícono Revolucionario de Belleza’. Esto debido su destacada trayectoria en la televisión mexicana, así como su influencia en el mundo del entretenimiento.

Al recibir el galardón, expresó su gratitud hacia su familia, colegas y seguidores que la han apoyado a lo largo de su carrera. Incluso, hizo una contundente petición al público.

“No tengo palabras esta noche, solo tengo muchísimo agradecimiento en mi corazón, Farah, no sabes lo que has hecho con este reconocimiento, gracias a la revista ‘Glamour’ por ir más allá de nuestras historias y nuestros dolores”. Galilea Montijo

Agregó: “Siento que no lo merezco, pero me lo voy a llevar en el alma… Basta al hate en las redes, a todas esas mujeres que se levantan desde temprano, que no tienen tiempo de ver a toda la familia, están aquí en mi corazón”.

Galilea Montijo: ¿Cuál es el costo de su lujoso vestido y quién lo diseñó?

Sin embargo, lo que se llevó a los reflectores fue el deslumbrante vestido que lució en la alfombra roja. Este consistió en una pieza roja, ajustada a su cuerpo, con lentejuelas de animal print, el que resaltó su elegancia, estilo y porte característico.

Lo anterior despertó el interés de los cibernautas en redes sociales. Algunos se cuestionaron cuál fue el costo de su despampanante vestido, así como quién lo diseñó.

Galilea Montijo cautivó a todos los asistentes de a la gala con una pieza creada por Ilkyaz Ozel, la cual forma parte de su colección ‘Les démons de minuit’. El modelo lleva por nombre ‘Donyale’, según informó el sitio especializado en ropa de lujo ‘Mytheresa’.

De acuerdo con la fuente antes mencionada, el valor de dicho vestido es de 1,215 euros, que equivale aproximadamente a 26,325 pesos mexicanos.

Sin embargo, en dicho sitio está en descuento y, actualmente, se puede adquirir por 911 euros. Es decir, 19, 19,738 pesos mexicanos.

Sin duda, la conductora de ‘Hoy’ desbordó total estilo y glamour esa noche y dejó claro que siempre lucirá piezas de alta moda.