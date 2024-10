Gustavo Macalpin podría entrar a ‘Ventaneando’ tras ser despedido al aire, ¿suplirá a Daniel Bisogno?

Hace algunos días, Gustavo Macalpin fue despedido mientras conducía su programa ‘Ciudadano 2.0’ en el canal 66 de Mexicali. El presentador estaba en plena transmisión en vivo cuando el director de la televisora, Luis Arnoldo Cabada, le dijo que ese era su último día en pantalla.

“La verdad vengo a agradecerte este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho. Todo tiene un fin en la vida. Hoy es tu último día y te felicito”, dijo Cabada.

Evidentemente sorprendido, Gustavo simplemente dio las gracias y le dijo adiós a su audiencia. Tras lo ocurrido, publicó un video para decir que desconocía el motivo del despido.

Si bien mencionó que fue “una bajeza y una total grosería” lo sucedido, señaló estar sumamente agradecido con el canal por la oportunidad, afirmando que ese trabajo lo ayudó a “crecer”.

Gustavo Macalpin en TV Azteca

Hace unas horas, Jorge Garralda, director general y conductor del programa ‘A quien corresponda’ de TV Azteca, compartió un video junto a Gustavo Macalpin en las instalaciones de la televisora del Ajusco.

En el clip, Garralda bromea un poco con el despido de Gustavo y, de paso, dejó entrever que su colega podría unirse a las filas del canal.

“¿Qué haces en Azteca? No me expliques, déjalo ahí. No te vayan a querer correr... tu contrato ya debe valer una lana”, dijo.

Gustavo Macalpin podría entrar a ‘Ventaneando’ ¿para reemplazar a Daniel Bisogno?

A través de redes sociales, Gustavo Macalpin reveló que, durante su visita a TV Azteca, Ricardo Salinas, dueño de la televisora, le ofreció un lugar en ‘Ventaneando’.

Gustavo Macalpin “Pensé que me iban a ofrecer un noticiero, pero el tío Richie me ofreció un lugar en ‘Ventaneando’”

Aunque se desconoce cuál fue su respuesta ante esta oferta, muchos han especulado que Gustavo podría entrar para reemplazar, al menos de manera temporal, a Daniel Bisogno.

Recordemos que Daniel ha estado lidiando con algunas complicaciones de salud en los últimos meses. Tras el trasplante de hígado al que se sometió, fue hospitalizado hace algunas semanas por una bacteria.

Si bien ya fue dado de alta, los doctores le recomendaron que se mantuviera en reposo absoluto, siendo esa la razón por la que no ha podido asistir al programa. De acuerdo con su hermano, Alex Bisogno, el presentador se encuentra bien, pero debe enfocarse en su recuperación.

No obstante, aún no hay nada oficial y los conductores de ‘Ventaneando’ no han hecho comentarios sobre un posible reemplazo para Daniel.

