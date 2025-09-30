Hospitalizan de emergencia a actor de ‘Una familia de diez’ y preocupa su estado de salud

La alarma se encendió en el medio del espectáculo cuando trascendió que un integrante de Una familia de diez tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital después de un fuerte accidente en su propia casa. La información rápidamente comenzó a circular y generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque el incidente ocurrió justo después del estreno de una nueva temporada de una de las series más populares de comedia familiar.

Una familia de diez

¿Qué le pasó al actor de Una familia de diez, Roberto Tello y cómo ocurrió el accidente que lo llevó al hospital?

La tarde del lunes 29 de septiembre, un medio de circulación nacional dio a conocer que Roberto Tello, mejor conocido como “el Coreano”, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente doméstico. De acuerdo con la publicación, el actor, famoso por interpretar a Romualdo Brayan del Toro en Una familia de diez, resbaló en el patio de su casa y se golpeó fuertemente la nuca, la espalda, una pierna y el hombro.

Según el reporte, Tello comenzó a sentir adormecimiento en su brazo derecho y posteriormente perdió el conocimiento, lo que llevó a su traslado inmediato a un hospital. En imágenes compartidas por el medio de espectáculos, se le ve recibiendo atención médica en silla de ruedas.

“Roberto Tello acudió de emergencia al hospital después de que comenzó a adormecerse su brazo derecho y quedar inconsciente”, informó la publicación.

Por ahora, el parte extraoficial es alentador: Roberto Tello “el Coreano” estaría fuera de peligro, aunque permanecería en observación médica. Los especialistas habrían descartado complicaciones mayores tras los exámenes iniciales, pero le habrían recomendado reposo absoluto y un seguimiento detallado.

Familiares y colegas de Roberto Tello se mantienen atentos a su evolución médica.

¿Quién es Roberto Tello “El Coreano”, actor de Una Familia de Diez, y por qué su hospitalización preocupa tanto en el medio del espectáculo?

Roberto Tello es un actor con una sólida carrera en la televisión mexicana. Egresado del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), ha participado en telenovelas icónicas como:



Muchachitas

Dos mujeres, un camino

El premio mayor

Tú y Yo

L a piloto

Vencer el pasado.

Su apodo, “el Coreano”, se lo ganó por su papel en la telenovela Volver a Empezar, donde compartió créditos con Yuri y Chayanne. Desde entonces, se convirtió en un rostro familiar en la comedia mexicana, destacando en programas como:

Derbez en cuando

La familia P.Luche

Vecinos

40 y 20

Nosotros los guapos

Además, ha sido colaborador del programa matutino Hoy, lo que lo mantiene vigente en la pantalla chica.

Sin embargo, su papel más recordado es el de Romualdo Brayan del Toro en Una Familia de Diez, donde logró ganarse el cariño del público con su carisma y estilo inconfundible.

Roberto Tello, conocido como “El Coreano”, fue hospitalizado tras una fuerte caída en su casa.

¿Cómo afecta la hospitalización de Roberto Tello “el Coreano” en el estreno de la temporada 12 de Una Familia de Diez?

La noticia del accidente del Coreano coincide con el estreno de la temporada 12 de Una familia de diez, . La producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo regresó con nuevas historias inspiradas en la obra El casado casa quiere de Alfonso Paso, y la expectativa era alta entre los televidentes.

El personaje de Plácido López, interpretado por Jorge Ortíz de Pinedo, enfrenta el reto de mantener el orden en un departamento cada vez más saturado por familiares que no tienen intención de irse. Mientras tanto, Renata, la mamá buena onda, se obsesiona con las telenovelas turcas, y Plácido sigue sosteniendo a todos sin descanso.

El elenco principal incluye a:

Eduardo Manzano

Zully Keith

Carlos Ignacio

Andrea Torre

Mariana Botas

María Fernanda García

Moisés Iván Mora

Camila Rivas

Wendy Braga

Oswaldo Zárate

Luz Edith Rojas

El Chevo

Además, esta temporada cuenta con invitados especiales como Maribel Guardia, Pedro Moreno, Hugo Alcántara, Isaac Salame, Jorge Losa, José Luis Rodríguez “El Guana”, entre otros.

Aunque la producción no ha emitido un comunicado oficial sobre si el actor continuará en las grabaciones de la temporada, sus compañeros han mostrado preocupación y respaldo, confiando en que se recupere pronto para volver al set.