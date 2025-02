¿Imelda Tuñón culpable de la muerte de Julián Figueroa? Hermana del fallecido cantante responde

La demanda que Maribel Guardia interpuso contra Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa, por considerarla una madre no apta para cuidar de su nieto, sigue dando mucho de qué hablar

Después de que se dieran a conocer que el menor permanecerá bajo la custodia de la actriz un lapso de 90 días, en lo que se realizan las investigaciones correspondientes, la joven lanzó un comunicado contando que un juez de amparo le había concedido “una suspensión de oficio y de plano” y designó un representante especial para el niño, para que ya no se continúen con lo que ella considera como una retención injustificada de su hijo.

La también cantante afirmó que las autoridades “están coludidas en la desaparición forzada” de su hijo, al “provocar su retención sin que pueda tener ningún contacto con él, a pesar de ser su madre y la única persona que detenta la PATRIA POTESTAD”.

El mensaje generó muchas especulaciones sobre la custodia del menor. Ante esto, Maribel aclaró que el amparo aún sigue en proceso: “Es necesario esperar a que tanto el DIF como la Fiscalía contesten, para que posteriormente el Juez de Amparo emita su resolución”, dijo a través de una publicación en Instagram.

Debido a la confusión que causaron los comunicados de Maribel e Imelda, el esposo de la actriz, Marco Chacón, mandó un mensaje al programa ‘Ventaneando’ para decir que este 13 de febrero, las autoridades darán su dictamen acerca del amparo interpuesto por la joven.

“Lo que se vence a las 2 pm es el plazo para que la autoridad (DIF y Fiscalía) contese sobre si hay o no ‘desaparición forzada’. Ya con la respuesta de la autorida, hay que esperar que el juez de amparo resuelva”

En medio de todo esto, varios amigos de Julián Figueroa, e incluso la misma Olivia Collins, han insinuado que Imelda estuvo involucrada en el deceso de Julián Figueroa, quien perdió la vida en abril del 2023.

Si bien el dictamen oficial señala que el también actor murió a causa de un infarto al miocardio, con el problema legal entre su esposa y Maribel, han resurgido los rumores que apuntan a que su deceso se debió al consumo de sustancias.

Incluso, René Marcos, amigo de Julián, dijo recientemente que Ime, quien ha sido señalada de ser una persona adicta, le daba sustancias ilícitas a Julián.

Ante esto, Marcelia Figueroa, hermana del cantante, declaró en entrevista para ‘Ventaneando’ que no podría decir a ciencia cierta si realmente su cuñada fue la culpable de la muerte de su hermano.

Marcelia Figueroa

“No me atrevo a dar declaraciones al respecto de ese tema. No he visto las declaraciones Olivia tampoco. Solo te puedo decir que sé que quiere muchísimo a Maribel, son grandes amigas y lo que dijo de ese tema, es lo que te puedo decir”.