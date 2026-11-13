¿Indirecta a Florinda Meza? María Antonieta advierte sobre la Chilindrina: “La única que puede decir algo soy yo”

Lo que comenzó como un homenaje de Halloween terminó reavivando una vieja controversia. Luego de que se viralizara una supuesta amenaza de demanda por el disfraz del Piojo Alvarado como ‘la Chilindrina’, María Antonieta de las Nieves reaccionó, agradeció al futbolista y dejó clara su postura sobre quién tiene autoridad sobre el famoso personaje.

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Piojo Alvarado se disfrazó de la Chilindrina / Redes sociales

¿Qué pasó con el disfraz de ‘la Chilindrina’ del Piojo Alvarado?

Roberto “Piojo” Alvarado, futbolista de Chivas, apareció caracterizado como ‘la Chilindrina’ en las celebraciones de Halloween. Lució el vestido verde, las mangas rojas, los lentes y las pecas que distinguen al personaje.

Su look se hizo viral y poco después circularon publicaciones que aseguraban que Florinda Meza estaba molesta e incluso amenazaba con demandarlo.

Florinda aclaró que la publicación no era auténtica y que habían usado su identidad para difundir información falsa. Negó cualquier intención de emprender acciones legales.

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El disfraz del Piojo Alvarado se hizo viral durante las celebraciones de Halloween.

¿Cómo reaccionó María Antonieta de las Nieves al disfraz del Piojo Alvarado?

En la alfombra roja de los Premios Líderes de México, María Antonieta de las Nieves se mostró emocionada y agradecida. Incluso reveló que ya le había enviado un mensaje al futbolista para expresarle su cariño y reconocimiento.

“El Piojo, mi vida. Adoro al Piojo. Ya le mandé mensaje para decirle que lo quiero mucho, que gracias por disfrazarse de ‘la Chilindrina’, que me sentí muy orgullosa” María Antonieta de las Nieves

Además le mandó un recado directo: “Si me ves, Piojito, te estoy diciendo que muchas, muchas gracias y te quiero mucho”.

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La Chilindrina sigue siendo uno de los personajes más queridos y populares de la televisión mexicana. / IG: @lachilindrina_oficial

¿Quién es la dueña de ‘la Chilindrina’ según María Antonieta de las Nieves?

Cuando le preguntaron a María Antonieta de las Nieves quién podía reclamar por el uso del personaje, la actriz fue contundente y defendió su postura.

“La única que puede decir algo soy yo, porque yo tengo la autorización y soy la dueña del personaje de ‘la Chilindrina’”, afirmó.

El litigio por los derechos duró varios años y, de acuerdo con los antecedentes publicados, terminó favoreciendo a María Antonieta, quien conservó el registro del personaje.

¡María Antonieta de las Nieves REACCIONA a DISFRAZ del ‘Piojo’ Alvarado de ‘La Chilindrina’! Además, responde si Florinda Meza podría DEMANDARLO por utilizar disfraz del personaje #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/ePiYgNHnnG — De Primera Mano (@deprimeramano) November 12, 2026

¿Por qué están distanciadas Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves?

Las actrices compartieron años de grabaciones en “el Chavo del 8” y llegaron a ser cercanas, pero su relación se deterioró por desacuerdos personales y profesionales. El principal fue la disputa por los derechos de ‘la Chilindrina’.

En diciembre de 2025, Florinda habló del tema en el programa chileno Only Fama y acusó a María Antonieta de quedarse con el personaje mediante un supuesto soborno.

“La verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto” Florinda Meza

En enero, María Antonieta respondió: “Sin comentarios. A todos que les vaya muy bien y que sean muy felices”. También dejó entrever que no tendría inconveniente en encontrarse con su excompañera.